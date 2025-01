Sci alpino, Isolde Kostner: “Alle Olimpiadi l’Italia avrà una squadra molto forte”

Federica Brignone ha vinto il superG femminile di Cortina d’Ampezzo (Belluno) valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: tra le spettatrici c’era anche la leggenda della velocità azzurra Isolde Kostner, che ha parlato ai microfoni di Rai 2 HD.

Isolde Kostner ha commentato così la vittoria dell’azzurra: “Alla grande, Cortina è tra le montagne più belle del mondo, e sono veramente contenta per Federica, che è riuscita a dimostrare anche su questa pista il suo valore. Sta attraversando un momento di forma grandiosa“.

Il prossimo anno sulla pista di Cortina andranno in scena le gare olimpiche: “Le Olimpiadi in Italia avranno una squadra così, è bellissimo per loro che sono atlete, ma è altrettanto bello per noi da spettatori, al giorno d’oggi. Capisco le emozioni che possono trasmettere ad altra gente, una volta non lo capivo, quando mi dicevano ‘Ci dai tanta tanta gioia’. Non lo capivo bene, ma oggi lo capisco“.