Sci alpino, Deborah Compagnoni: “La squadra italiana non è mai stata così forte”

Tra le personalità di spicco che hanno assistito quest’oggi al trionfo di Federica Brignone a Cortina d’Ampezzo c’era anche Deborah Compagnoni, intercettata dai microfoni di Rai 2 HD nel corso della parte finale del superG, quando l’azzurra era ormai certa del successo.

La celebrazione fatta da Deborah Compagnoni dei successi azzurri: “Siamo qui a festeggiare queste due giornate stupende, ieri con Sofia Goggia, e anche Brignone terza, ed oggi prima Federica, straordinaria, meglio di così non si può“.

La campionessa sottolinea la forza della squadra italiana: “Sono davvero bravissime, è una grande squadra, che ormai vince da parecchi anni, davvero forte così non è mai stata, neanche nei nostri anni. C’eravamo noi, anche altre ragazze, però non così competitive sempre. E’ la squadra migliore in questo momento del Circo Bianco e tra un anno ci sono le Olimpiadi, devono resistere sicuramente un altro anno, sono esperte“.