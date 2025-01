Sci alpino, i precedenti di Sofia Goggia a Garmisch: pista stregata. Sfilza di secondi posti, mai una vittoria

Non è ancora tempo di pensare ai Campionati Mondiali 2025 di sci alpino di Saalbach (Austria). La Coppa del Mondo è ancora nel pieno del suo calendario ed è pronta a trasferirsi a Garmisch-Partenkirchen (Germania) per una delle sue tappe classiche. Sulla Kandahar vivremo due gare veloci: un superG e una discesa. Come sempre Sofia Goggia sarà una delle grandi protagoniste. Ma, udite udite, in Baviera la nostra fuoriclasse non è mai salita sul podio!

L’esordio di Sofia Goggia sulla Kandahar arriva nella discesa del 6 febbraio 2016 con un undicesimo posto a 2.58 da Lindsey Vonn che precede Fabienne Suter e Viktoria Rebensburg. Il giorno successivo, il 7 febbraio 2016, arriva un 15° posto nel superG vinto da Lara Gut-Behrami, che precede Viktoria Rebensburg e Lindsey Vonn. Si passa al 21 gennaio 2017 con la discesa che vede Sofia Goggia al quinto posto a 88 centesimi da Lindsey Vonn che vince davanti a Lara Gut-Behrami e Viktoria Rebensburg. Il giorno successivo, il 22 gennaio 2017, Sofia Goggia esce di scena nel superG e non conclude la prova.

Avanziamo al 3 febbraio 2018 con la migliore prestazione della bergamasca che centra la seconda posizione nella discesa vinta dall’immancabile Lindsey Vonn, con Cornelia Huetter terza. Nella giornata successiva, il 4 febbraio 2018, di nuovo piazza d’onore per Sofia Goggia che si ferma a 11 centesimi dalla solita Lindsey Vonn, mentre è terza Tina Weirather. Ancora un secondo posto il 26 gennaio 2019 in superG, questa volta alle spalle di Nicole Schmidhofer, mentre è terza Lara Gut-Behrami.

Il filotto di secondi posti prosegue anche il 27 gennaio 2019 con la piazza d’onore nella discesa vinta da Stephanie Venier, mentre è terza Kira Weidle. Dal secondo, si passa al quarto posto nella discesa dell’8 febbraio 2020 nella gara vinta da Viktoria Rebensburg davanti a Federica Brignone e Ester Ledecka. Il 9 febbraio 2020 arriva invece una uscita di scena nel superG poi vinto da Corinne Suter su Nicole Schmidhofer e Wendy Holdener. L’ultima gara disputata da Sofia Goggia sulla Kandahar, invece, è il superG del 30 gennaio 2021 con un ennesimo quarto posto alle spalle di Lara Gut-Behrami, Kajsa Vickhoff Lie e Marie-Michelle Gagnon.