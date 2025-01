Sci alpino, Coppa del Mondo Cortina d’Ampezzo 2025: orari, tv, streaming. In programma discesa e superG femminile

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Italia in un luogo storico come l’Olympia delle Tofane a Cortina. Sulla pista che il prossimo anno ospiterà i Giochi Olimpici, ci sarà un weekend tutto dedicato alla velocità con in programma una discesa libera (sabato) ed un superG (domenica).

Grandissima attesa ovviamente per la squadra azzurra. Federica Brignone è reduce da un weekend super positivo in quel di St.Anton con la prima vittoria della carriera in discesa libera ed il terzo posto in superG. Risultati che hanno portato la valdostana in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo prima del weekend di Cortina. Una pista mai troppa amica per Federica, che ha ottenuto una sola Top-5 in carriera.

Sarà un fine settimana importantissimo anche per Sofia Goggia, che deve assolutamente riscattare la doppia uscita di quest’ultimo weekend. Un doppio zero pesantissimo per le ambizioni della bergamasca nella classifica generale, ma Goggia si trova ora anche ad inseguire nella classifica di discesa ed è anche un po’ preoccupata perchè la concorrenza aumenta.

Goggia comunque ha ottenuto grandi vittorie a Cortina, ma l’Olympia delle Tofane è da sempre una seconda casa per Lindsey Vonn. La campionessa americana sogna il primo podio o addirittura la prima vittoria da quando è tornata.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Cortina, valide per la Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 2; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport, anche delle prove.

CALENDARIO SCI ALPINO CORTINA 2025

Sabato 18 Gennaio

11.00 Discesa femminile Cortina (Italia)

Domenica 19 Gennaio

11.00 SuperG femminile Cortina (Italia)

GARE CORTINA 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 in chiaro, Eurosport 2

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.