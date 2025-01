Sofia Goggia individua il suo tallone d’Achille: “Mi succede un po’ in tutte le gare”

Un superG non brillantissimo per Sofia Goggia: la bergamasca aveva incantato ieri vincendo la discesa sull’Olympia delle Tofane, mentre in supergigante non è riuscita a ripetersi e per lei è arrivata una settima posizione a 1″25 da Federica Brignone, oggi imprendibile per tutte. Un piazzamento che aiuta a corroborare la rimonta nella generale per l’azzurra verso le prime posizioni.

Queste le sue impressioni ai microfoni di Rai Sport: “Oggi non ho sciato come ieri, sono stata imperfetta ovunque, anche allo Scarpadon, non ho sciato particolarmente bene, ma il podio l’ho perso uscendo dal cancelletto”.

L’azzurra ha spiegato l’errore fatto allo start: “Io di solito scivolo, ma dovevo fare la catapulta e mi sono accorta dalla prima spinta che avevo quasi il corpo ancora dentro la casetta. Potevo prendere il podio, ma sono partita proprio male. Bisogna adattarsi bene alla neve: oggi era più morbida e primaverile rispetto a quella degli scorsi giorni”.

Conclude: “Andiamo a Kronplatz con fiducia, il weekend è buono nel complesso, ieri è stata una giornata superlativa. Peccato per questa partenza che comunque è il mio tallone d’Achille in tutte le gare. A Kronplatz ci vado serena, domani un allenamento tranquillo e poi martedì ci sarà di nuovo la gara“.