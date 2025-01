Sci alpino, cancellata la terza prova di discesa a Kitzbuehel. Il nuovo programma sulla Streif

Prosegue senza intoppi per il momento la settimana di Kitzbuehel, sede della dodicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di sci alpino. Dopo aver completato la seconda prova cronometrata di discesa in due giorni (tra ieri ed oggi), la giuria ha deciso di annullare il terzo e ultimo training ufficiale previsto inizialmente per domani.

Confermata dunque la procedura già utilizzata una settimana fa a Wengen, con l’obiettivo di garantire agli atleti una giornata di riposo in vista di un doppio appuntamento ravvicinato estremamente impegnativo dal punto di vista fisico per i velocisti. Il programma prevede infatti lo svolgimento del SuperG venerdì 24 gennaio e della discesa libera sabato 25.

Sulla Streif andrà in scena anche uno slalom speciale, pianificato domenica 26 gennaio, a completamento di una settimana lunga e intensa. L’Italia si affida in primis a Dominik Paris e Mattia Casse per andare a caccia del podio in SuperG ed in discesa sulla mitica pista austriaca, ma proveranno a trovare un exploit anche Florian Schieder e Christof Innerhofer.

Da non sottovalutare anche il giovane emergente Giovanni Franzoni, soprattutto in supergigante. La seconda prova della discesa si è conclusa oggi con il miglior tempo assoluto di un convincente Mattia Casse, che si candida nuovamente ad un ruolo da protagonista per le gare veloci di Kitzbuehel in quella che si sta rivelando la miglior stagione della carriera.