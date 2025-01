Sci alpino, a Courchevel ultima gara prima dei Mondiali. C’è il ritorno di Shiffrin, nove azzurre al via

Ultimo appuntamento prima dei Mondiali per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si gareggia in notturna a Courchevel, dove è in programma uno slalom. Una gara che segna anche il ritorno di Mikaela Shiffrin, che si rivede al cancelletto di partenza dopo quasi due mesi dall’infortunio patito nel gigante di casa a Killington. Da capire la condizione dell’americana, che ha atteso proprio l’ultima gara per rientrare prima della rassegna iridata di Saalbach. Shiffrin in slalom anche non al 100% resta la donna da battere, ma chiaramente sull’americana potrebbe pesare la lunga assenza dalle gare.

Senza il dominio di Shiffrin, finora le vittorie se le sono spartite Camille Rast e Zrinka Ljutic, entrambe con due vittorie a testa. La svizzera e la croata sono certamente le favorite anche in quel di Courchevel e sicuramente sono le principali rivali di Shiffrin. Rast inoltre indossa il pettorale rosso di leader della classifica di specialità e vuole assolutamente difenderlo.

Due secondi posti di fila e la seconda posizione nella classifica di specialità mettono ovviamente Wendy Holdener nel lotto delle favorite, ma l’elvetica come spesso le è capitato in carriera non sembra avere quasi mai un bel rapporto con la vittoria. Attenzione poi anche alla sempre imprevedibile austriaca Katharina Liensberger, alla tedesca Lena Duerr e poi alle svedesi Sara Hector e Anna Swenn Larsson.

Saranno ben nove le azzurre al cancelletto di partenza della gara francese. Martina Peterlini resta la miglior carta che l’Italia può giocarsi per un piazzamento in Top-10, con le altre italiane che hanno come principale obiettivo quello di centrare la qualificazione alla seconda manche. Un traguardo a cui puntano sicuramente Marta Rossetti e Lara Della Mea, poi ci proveranno anche Giorgia Collomb, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi e Celina Haller. Esordio stagionale per Emilia Mondinelli, che si era guadagnata il posto fisso in Coppa del Mondo grazie ad un’ottima Coppa Europa nella passata stagione, ma un infortunio ad aprile ha fermato il cammino della nativa di Alagna Valsesia. Da segnalare poi anche l’esordio assoluto in Coppa del Mondo per la ventenne romana Francesca Carolli.