Scherma: Michela Battiston seconda al Grand Prix di sciabola, buona Italia a Tunisi

Non poteva concludersi meglio il weekend della scherma azzurra. Dopo i successi sparsi tra Parigi e Hong Kong nel fioretto, nel tardo pomeriggio odierno Michela Battiston ha centrato la seconda posizione in occasione del Grand Prix di sciabola andato in scena a Tunisi. Splendida prestazione per l’azzurra, costretta a cedere il passo solo alla competitiva giapponese Misaki Emura.

L’atleta si è resa artefice di un bellissimo percorso, cominciato con la vittoria per 15-12 ai danni della cinese Lin. Nel match successivo, la nativa di Palmanova ha regolato per 15-9 la compagna di squadra Martina Criscio, accedendo così agli ottavi di finale, dove ha condotto un assalto a senso unico sconfiggendo la temibile sudcoreana Jeon (attualmente numero tre al mondo).

Battiston si è poi ritrovata ai quarti la greca Georgiadou, costretta a cedere il passo all’azzurra per 15-7. Una volta in semifinale l’atleta ha quindi superato la bulgara Ilieva per 15-11, arrivando così ad una finale combattutissima, ma che ha visto trionfare la nipponica Emura. Un risultato comunque iper positivo per Michela, piazzatasi per la seconda volta in carriera al posto d’onore.

Si è fermata ad un passo dal podio invece la rincorsa di Eloisa Passaro che, dopo aver arginato con una certa scioltezza sia la sudcoreana Choi per 15-17 che la francese Rifkiss per 15-11 e la nipponica Rifkiss per 15-11, si è arresa proprio contro Emura, passata con il largo punteggio di 15-6. Da segnalare poi quanto fatto da Michela Lando (quattordicesima), Martina Criscio (ventunesima), Manuela Spica (ventiseiesima), Chiara Mormile (ventisettesima), Carlotta Fusetti (trentesima), Giulia Arpino (quarantaduesima), Benedetta Fusetti (quarantatreesima), Alessia Di Carlo (cinquantacinquesima) e Claudia Rotilli (cinquantasettesima).