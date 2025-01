Scandicci-Bielsko Biala oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

Avversaria polacca, domani, per la Savino del Bene Scandicci che ospita la formazione del Bks Bostik ZGO Bielsko-Biala. Partita che non ha grande significato per le toscane, già qualificate due settimane per i quarti. La formazione di Gaspari, per. Ha una buona occasione per riscattare la brutta prestazione offerta sabato scorso contro Conegliano in campionato. Partita al di sotto delle aspettative, nella quale la Savino del Bene ha alzato bandiera bianca molto presto, rendendo la sfida una sorta di monologo della capolista.

Gaspari potrebbe anche affidarsi al turn over visto che la partita non riveste particolare significato dal punto di vista della classifica ma non è escluso che, proprio per rimettere in carreggiata la squadra dopo la sbandata di sabato scorso, l’allenatore toscano si affidi alle giocatrici titolari. La Savino del Bene si è aggiudicata tutte le partite fin qui disputate in Champions League.

Il Bks Bostik ZGO Bielsko-Biala lo scorso anno ha alzato la Coppa di Polonia e quest’anno ha ingrandito il palmares aggiudicandosi la Supercoppa che ha aperto la stagione. Dieci vittorie e tre sconfitte nelle partite fin qui disputate in Tauron Liga per la formazoione polacca che occupa la quarta posizione a ben 10 punti dalla coppia di testa composta da Developres e Budowlani Lodz. Bielsko-Biala, che è allenata da Bartłomiej Piekarczyk, si gioca oggi la qualificazione ai quarti con lo Stoccarda 8che affronta il fanalino di coda Voluntari). Finora in Champions League ha subito tre sconfitte: in casa del Voluntari e dello Stoccarda e tra le mura amiche contro scandicci, battendo 3-1 Stoccarda in casa e 3-0 il Voluntari in casa.

Guarda la Champions League di volley femminile su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Il fischio d’inizio è in programma al Palazzo Wanny di Firenze alle 20.00 di mercoledì 22 gennaio. La diretta TV sarà disponibile su DAZN, mentre la registrata dell’incontro andrà in onda su Sky Sport Max (205) alle 23.00. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Scandicci e Bks Bostik ZGO Bielsko-Biala.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2024-2025

Palazzo Wanny di Firenze (Polonia) – Girone E 6. giornata

Mercoledì 22 gennaio

Ore 20.00 Savino del Bene Scandicci-Bks Bostik ZGO Bielsko-Biala – Diretta Tv su DAZN

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025 : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non è prevista diretta Tv

Differita tv: Sky Sport Max (205) ore 23.00

Diretta streaming: Eurovolley Tv (eurovolley.tv), DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport.