Salto con gli sci, Domen Prevc batte Forfang in gara-2 sul trampolino di volo di Oberstdorf

Domen Prevc torna alla vittoria dopo quasi un anno di digiuno (l’ultimo successo risaliva al 18 febbraio 2024 sul Large Hill di Sapporo) e si impone nella seconda competizione individuale andata in scena questo weekend sul trampolino di volo di Oberstdorf (in Germania), sede dell’undicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di salto con gli sci.

Prima affermazione dell’inverno per il 25enne sloveno, che si porta a quota 7 vittorie individuali in carriera nel circuito maggiore bissando il podio di ieri in gara-1 (terzo posto) e confermandosi un volatore sopraffino. Prevc ha avuto il merito di effettuare due salti di altissimo livello, portandosi in testa nella prima serie e conservando la leadership nella seconda con un margine di 3.6 punti su Johann Andre Forfang.

Qualche rimpianto anche oggi per il norvegese, che eguaglia il secondo posto di ieri pagando però a caro prezzo la scelta del suo staff tecnico di richiedere l’abbassamento della stanga di partenza per entrambi i salti. Forfang deve dunque rimandare ulteriormente l’appuntamento con il primo successo della stagione, dopo un weekend in cui ha dimostrato di essere probabilmente il più forte del lotto sull’Heini-Klopfer-Schanze.

Terza piazza per l’austriaco Michael Hayboeck a 7.7 punti dalla vetta, precedendo di 3.1 punti il polacco Pawel Wasek (al miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo). A seguire troviamo i due grandi protagonisti della corsa alla Sfera di Cristallo, con Jan Hoerl che ha chiuso 5° rimontando ben sei posizioni nella seconda serie e guadagnando qualche punticino sul pettorale giallo Daniel Tschofenig (6°), ancora saldamente al comando della classifica generale con 103 punti di vantaggio sul connazionale austriaco. Eliminato in qualificazione l’unico azzurro presente, Alex Insam (43°).