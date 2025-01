Rune lancia il guanto di sfida: “So come devo giocare per battere Sinner”

Avere le idee molto chiare. Holger Rune si prepara per affrontare Jannik Sinner in una partita che promette scintilla. In palio ci sarà domani (ore 04.00 italiane) l’accesso ai quarti di finale degli Australian Open e, se si valuta il tabellone, l’impegno contro il danese potrebbe essere il più complicato per Jannik prima di una possibile finale a Melbourne.

Rune, vittorioso al quinto set contro il serbo Miomir Kecmanovic, ha messo in mostra qualità notevolissime in momenti critici del confronto. In svantaggio due set a uno e sotto nello score 4-2 (30-0) nel quarto parziale, il n.13 del mondo ha saputo tirar fuori dei vincenti pazzeschi, giocando il tutto per tutto pur con problemi di crampi.

Il riuscire a elevare in quella maniera il proprio standard è il vero pericolo che l’ex n.4 del mondo può rappresentare e di cui lo stesso Sinner è consapevole. Consapevolezza anche nelle parole ai microfoni dei media danesi (Ekstrabladet), su cosa si aspetta Holger nel confronto con il n.1 del mondo.

“La cosa più importante sarà recuperare fisicamente. Sono relativamente ottimista per come ho finito la partita contro Kecmanovic. Nel quinto set ho espresso un livello di gioco che può permettermi di battere anche Sinner. Ho bisogno che le mie gambe rispondano bene e io esprima il mio tennis come ho detto. Devo essere io a comandare lo scambio, perché so che non mi concederà niente“, ha affermato Rune.