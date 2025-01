Australian Open 2025: il programma di domani (20 gennaio). Orari, ordine di gioco, tv, streaming

Il primo Slam della stagione 2025 del tennis, gli Australian Open, momento clou della stagione sul cemento, domani, lunedì 20 gennaio, vedrà allinearsi ai quarti di finale tutti i tabelloni principali, sia di singolare, maschile e femminile, che di doppio maschile, femminile e misto.

L’Italia sarà protagonista con due azzurri, impegnati entrambi negli ottavi di finale della parte alta del tabellone di singolare maschile: Jannik Sinner affronterà il danese Holger Rune, mentre Lorenzo Sonego sfiderà lo statunitense Learner Tien.

Guarda gli Australian Open di tennis su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La nona giornata degli Australian Open 2025 verrà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale degli incontri dei tennisti italiani.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2025

Lunedì 20 gennaio

Rod Laver Arena

Dall’1.30

V. Kudermetova-E. Svitolina 28

Non prima delle 4.00

J. Sinner 1-H. Rune 13

Dalle 9.00

E. Lys LL-I. Swiatek 2

A. Michelsen-A. de Minaur 8

Margaret Court Arena

Dall’1.30

B. Haddad Maia 15/L. Siegemund 15-G. Dabrowski 2/E. Routliffe 2

Non prima delle 4.00

E. Rybakina 6-M. Keys 19

G. Monfils-B. Shelton 21

John Cain Arena

Dall’1.00

H. Nys 15/E. Roger-Vasselin 15-T. Machac/Z. Zhang

K. Mladenovic 9/S. Zhang 9-H. Chan 5/L. Kichenok 5

Non prima delle 4.30

L. Sonego-L. Tien Q

Non prima delle 6.30

E. Navarro 8-D. Kasatkina 9

T. Babos/M. Arevalo-O. Gadecki WC/J. Peers WC

Kia Arena

Dall’1.00

K. Siniakova 1/T. Townsend 1-L. Fernandez 16/N. Kichenok 16

A. Behar/R. Galloway-J. Cash 11/L. Glasspool 11

Non prima delle 4.30

M. Andreeva/D. Shnaider-K. Birrell WC/O. Gadecki WC

A. Panova/L. Glasspool-E. Routliffe 2/M. Venus 2

X. Wang/S. Zheng-K. Rakhimova/S. Sorribes Tormo

1573 Arena

Dall’1.00

Match da definire

Non prima delle 2.30

S. Gille 13/J. Zielinski 13-K. Krawietz 4/T. Puetz 4

H. Heliovaara 6/H. Patten 6-A. Krajicek/R. Ram

I. Khromacheva/J. Withrow-S. Hsieh 6/J. Zielinski 6

E. Perez 3/K. Krawietz 3-P. Hon WC/A. Bolt WC

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.