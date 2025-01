Quando giocano gli italiani domani agli Australian Open (20 gennaio): orari esatti, ordine di gioco, tv

Ufficiale l’ingresso nella seconda settimana degli Australian Open 2025. Un lunedì di grande azione Down Under, nel quale si completano gli ottavi di finale tanto per gli uomini quanto per le donne, e in chiave Italia oramai si parla solo di campo maschile.

Inevitabilmente le attenzioni si accendono su Jannik Sinner, che se la vedrà con il danese Holger Rune in un ottavo di finale abbastanza anticipato. Per il numero 1 al mondo condizioni che gli suonano migliori, quelle della sessione diurna (anche perché prima o poi Alex de Minaur, padrone di casa, in sessione serale doveva andare). Lorenzo Sonego, invece, sulla John Cain Arena avrà l’ostacolo dell’americano classe 2005, uscito dalle qualificazioni di gran carriera, Learner Tien.

Di seguito il calendario completo degli italiani della nona giornata degli Australian Open 2025. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta tv su Eurosport 1 e 2 e in diretta streaming su discovery+ (tutti i campi), SkyGo e DAZN (Eurosport 1 e 2 per entrambi). OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIANI AUSTRALIAN OPEN 2025

Lunedì 20 gennaio

Rod Laver Arena

2° match, ore 4:00 Sinner (ITA) [1]-Rune (DEN) [13] – ottavi uomini

John Cain Arena

3° match, non prima delle ore 4:30 Sonego (ITA)-Tien (USA) [Q] – ottavi uomini

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 e 2

Diretta streaming: discovery+, SkyGo (per Eurosport 1 e 2), DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport (selezione di match)