Rugby, Louis Lynagh operato: salterà il Sei Nazioni

Louis Lynagh è stato sottoposto a un intervento chirurgico dopo il trauma distorsivo al ginocchio sinistro accusato durante l’incontro tra la sua Benetton Treviso e le Zebre andato in scorso lo scorso 28 dicembre (era il derby valido per lo United Rugby Championship).

La squadra per cui gioca l’ala ha fatto sapere che “gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale laterale”. Per questo motivo “si è reso necessario un intervento chirurgico, effettuato a Londra dal prof. Fares S. Haddad. L’intervento è perfettamente riuscito e il giocatore inizierà ora il suo percorso riabilitativo”.

I tempi di recupero non sono stati precisati ma l’infortunio è abbastanza serio e dunque è facile ipotizzare che il giocatore non sarà disponibile per il Sei Nazioni, che l’Italia aprirà il prossimo 1° febbraio contro la Scozia a Murrayfield. Proprio contro la Scozia aveva esordito nell’ultima edizione, mettendo a segno una meta che contribuì al successo casalingo degli azzurri.