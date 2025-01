Rugby, le Zebre Parma in casa dei Cheetahs per uno spareggio playoff di Challenge Cup

Si disputa questo fine settimana il terzo turno della Challenge Cup, il secondo torneo continentale di rugby. E con la corsa playoff che entra nel vivo le Zebre Parma in campo domenica pomeriggio in Olanda, sfidando i Cheetahs, in una sfida tra due squadre a caccia del primo successo per rientrare in gioco per la seconda fase del torneo.

La franchigia federale ha perso i primi due match, ma ora ha due chance per ribaltare la classifica, affrontando le due dirette concorrenti per l’ultimo posto valido per i playoff. Domenica sarà la volta dei Cheetahs, in Olanda, e tra una settimana arriverà al Lanfranchi il Perpignan. Servono, però, due successi per le Zebre Parma per conquistare i playoff, a partire dalla difficile trasferta al NRCA Stadium di Amsterdam, sede dei sudafricani per la coppa europea.

I Cheetahs, quinti nel gruppo 1 con due punti, non giocano dalla loro sconfitta e dal pareggio nelle prime giornate della competizione. Sperano che il riposo e il lavoro svolto durante le festività natalizie li aiutino a scalare la classifica verso la qualificazione.

Per quanto riguarda le Zebre Parma, quattro sconfitte consecutive in tutte le competizioni le rendono disperate per un cambio di marcia al loro ritorno nella Challenge Cup. Nonostante sia seste, la squadra italiana è a solo un punto dal quarto posto e ha ancora una forte possibilità di qualificarsi se riesce, come detto, a ottenere risultati positivi negli ultimi due turni del torneo.