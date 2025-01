Rugby, in Champions Cup è ora delle prime sentenze

Si disputa questo weekend il terzo turno delle coppe europee di rugby e in Champions Cup è il momento delle prime sentenze in vista dei playoff. Con due turni giocati e due ancora da giocare, infatti, i risultati di questo fine settimana potranno decretare le prime qualificate agli ottavi di finale, dove andranno le prime quattro di ogni girone.

Nella pool 1 sono a un passo dalla qualificazione il Tolosa e Bordeaux, con i due team francesi in vetta con 10 punti. Con Exeter e Ulster inchiodati a quota zero, una vittoria per le francesi significherebbe playoff matematici. Ed Exeter-Bordeaux sarà una delle sfide del weekend, mentre il Tolosa va a far visita ai sudafricani Sharks e, infine, si disputerà Leicester Tigers-Ulster. Anche i Tigers, vincendo, sarebbero quasi sicuri dei playoff, mentre gli Sharks devono provare il colpaccio con con Tolosa e guardare gli altri risultati. In caso di vittorie per Sharks e Leicester e il ko di Exeter avremmo già le quattro qualificate.

Nella pool 2, invece, sono La Rochelle e Leinster in pole position, con le due formazioni prime con 9 punti. Anche qui sul baratro sono Bath e Bristol Bears, ultimi con 2 e 0 punti. E nel weekend big match di vertice tra La Rochelle e Leinster, con chi vince che stacca matematicamente il biglietto per i playoff. Ma anche la perdente potrebbe festeggiare, e non da sola, in caso di ko delle due inglesi. Occhi puntati, dunque, a Bristol, dove arriva una Benetton Treviso, oggi a quota 5 punti, che vincendo metterebbe un bel tassello sulla qualificazione. Infine, ecco Bath-Clermont. Se Bears e Bath usciranno sconfitte, allora avremo già le quattro qualificate, compresa l’italiana Treviso, altrimenti le ultime sentenze arriveranno tra una settimana.

Nella pool 3 in vetta ci sono Northampton Saints (10 punti) e Saracens (9). Entrambe le formazioni inglesi saranno impegnate in trasferta, con le vittorie in casa dello Stade Français e di Munster che vorrebbero dire playoff certi. I parigini sono spalle al muro, inchiodati a quota zero punti, mentre il Munster punta a vincere per mettere le mani sui playoff grazie ai 5 punti attuali. Ultimo match è quello tra Castres e Bulls. I francesi sono a quota 4 punti e vincendo farebbero un passo fondamentale verso la seconda fase, mentre i sudafricani – come lo Stade Français – sono a quota 0 e sono obbligati a vincere. Anche in questo girone, in caso di ko per Bulls e parigini le quattro qualificate ci sarebbero già se il Munster dovesse battere i Saracens (o con un punto di bonus conquistato dagli irlandesi in più rispetto a Stade e Bulls).

Infine, nella pool 4 situazione meno definita. A quota due vittorie ci sono solo i francesi del Tolone, ma a quota 8 punti, mentre alle loro spalle seguono Glasgow Warriors (7), Harlequins (5), Sale Sharks (5), Racing 92 (4) e Stormers (0). Si partirà con Glasgow-Racing, con una vittoria degli scozzesi che varrebbe i playoff, mentre i parigini puntano al successo per rimescolare le carte. Si continua con Stormers-Sale, con i sudafricani obbligati al successo, mentre una vittoria inglese potrebbe dare la matematica certezza agli Sharks dei playoff in caso di ko del Racing 92. Infine, si disputerà Tolone-Harlequins, con i francesi che possono conquistare i playoff, ma tutto dipenderà dagli altri risultati.