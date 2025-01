Rugby, la Benetton Treviso a Bristol per mettere le mani sui playoff di Champions Cup

Si disputa questo fine settimana il terzo turno della Champions Cup, il torneo più importante continentale di rugby. E con la corsa playoff che entra nel vivo la Benetton Treviso scenderà in campo domenica pomeriggio in Inghilterra, sfidando i Bristol Bears. Una sfida fondamentale per i veneti che possono mettere le mani sui playoff in caso di vittoria.

La squadra di Marco Bortolami è attualmente al terzo posto, appaiata con il Clermont, a 4 punti da La Rochelle e Leinster, mentre Bristol e Bath sono ferme a zero punti. Con quattro formazioni in ogni girone che si qualificano agli ottavi di finale, una vittoria contro gli inglesi vorrebbe dire una possibile qualificazione già matematica – in caso di ko anche di Bath – e comunque mettersi in un’ottima posizione in vista dell’ultimo turno della prima fase del torneo.

Treviso, però, si presenta con diverse assenze importanti. Da Mirco Spagnolo, squalificato per cinque giornate dopo l’ultimo derby dell’United Rugby Championship; a Louis Lynagh, infortunatosi e che starà fermo a lungo; passando per Ivan Nemer, anche lui ko in settimana durante l’allenamento. In campo, invece, potrebbe esserci Andy Uren, grande ex di giornata e che in regia può fare la differenza a favore della Benetton Treviso.

“La gara è molto importante per la classifica, perché noi abbiamo 5 punti, Bristol invece ne ha zero. Cercheremo in tutti i modi di tornare a Treviso con punti preziosi, provando a vincere all’Ashton Gate. Siamo consapevoli che di fatto sarà una sorta di spareggio per entrambe le squadre – le parole del mediano di mischia –. Bristol è una squadra di caratura mondiale e gioca un rugby offensivo di grande qualità, come nessun’altra squadra in giro. Difensivamente dovremo essere perfetti e a loro piace attaccare da ogni zona del campo, quindi servirà attenzione massima. Conosco la loro mentalità: entrano in campo senza paura dal primo all’ultimo minuto e possono punirti improvvisamente”.