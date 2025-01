Rugby, la Benetton Treviso sfiora la rimonta a Bristol: playoff a rischio in Champions Cup

Si è appena conclusa la sfida valevole per la terza giornata della Champions Cup di rugby e all’Ashton Gate di Bristol sono scesi in campo gli inglesi Bristol Bears e la Benetton Treviso. Sfida delicatissima e fondamentale per i veneti, che con una vittoria potevano forse già staccare il biglietto per i playoff. Ecco come è andata.

Parte meglio Bristol, che al 7’ guadagna una touche in attacco. James Williams prende la palla e guadagna terreno. L’attacco prosegue con Bill Mata che avanza, a un metro dalla linea di meta Kieran Marmion passa l’ovale nuovamente a Williams che attacca e si tuffa sotto i pali per il 7-0 iniziale. Al 13’ è Treviso ad avere una touche in attacco e dalla seguente maul la palla esce all’esterno, e un bel passaggio piatto di Tomas Albornoz serve Rhyno Smith che si tuffa oltre la linea di meta. Albornoz colpisce il palo con il tentativo di trasformazione apparentemente di routine e punteggio sul 7-5.

Al 17’ meta spettacolare, ma anche fortunosa, di Bristol. Harry Thacker rompe ottimamente tre placcaggi per poi scaricare il pallone a Kieran Marmion, che non riesce a controllarlo perfettamente ma decide di calciarlo avanti. Il mediano di mischia vince quindi la corsa contro il difensore biancoverde e schiaccia il pallone in meta per il 14-5. Al 21’ Rhyno Smith salva Treviso da un’azione pericolosa degli inglesi e un minuto più tardi arriva la meta di Manuel Zuliani per il 14-12. Tutto inizia dallo scatto di Ratave lungo l’ala destra, poi Tomas Albornoz effettua un calcio ad attraversare tutto il campo e la difesa inglese va in copertura su Matt Gallagher, lasciando però libero Manuel Zuliani che va oltre. Insiste la Benetton, il Tmo nega un cartellino giallo per in avanti volontario contro Bristol, ma i veneti entrano nei 22 avversari nuovamente. E poco dopo il Tmo punisce nuovamente la squadra di Bortolami, negando una meta all’ex Andy Uren per un in avanti prima di schiacciare. Occasioni da entrambe le parti in un match vivace e al 37’ Santi Grondona viene ammonito per essere passato intorno al lato del raggruppamento e aver spinto il mediano di mischia Andy Uren. E Treviso approfitta subito della superiorità numerica e chiude il primo tempo con la meta di Matt Gallagher, che conclude l’ottima azione di Ratave per il 14-17 con cui si va al riposo.

Partenza sprint di Bristol nella ripresa, che prima perde un brutto ovale, ma al 43’ concretizza con Max Lahiff che va in meta (anche se il replay sembra dire che non ha schiacciato in meta) per il 21-17 e Treviso che deve tornare a rincorrere. È però Bristol a giocare meglio ora, soffre la Benetton, che un paio di volte rischia di crollare e al 52’ arriva la meta del bonus per gli inglesi. È Harry Thacker a segnare, proprio poco dopo aver sprecato, e punteggio sul 28-17.

Treviso è in grossissima difficoltà e al 58’ Kieran Marmion chiude i giochi con la quinta meta del 35-17. Cerca di riaprire il match, o almeno conquistare il bonus, la Benetton Treviso e al 63’ va in meta con Bautista Bernasconi per il 35-24. Si è svegliata la squadra ospite e al 68’ arriva la meta del bonus offensivo con Tommaso Menoncello su passaggio di Brex e punteggio sul 35-29. Insiste la Benetton Treviso, i Bears sono sulle gambe e al 76’ quinta meta dei veneti con Rhyno Smith, ma ancora una volta il TMO nega la marcatura che poteva valere il sorpasso. Non si concretizza la rimonta di Treviso, vince Bristol e tutto si deciderà il prossimo weekend, con Treviso obbligata a vincere contro La Rochelle, anche se i due punti di bonus conquistato potrebbero fare la differenza.