Rugby, la Benetton Treviso ospita La Rochelle per conquistare i playoff di Champions Cup

Ultimo turno della prima fase della Champions Cup di rugby e la Benetton Treviso sarà impegnata sabato nel tardo pomeriggio a Monigo contro i francesi di La Rochelle. Alle 18.30, dunque, si vivrà un vero e proprio spareggio playoff, con entrambe le formazioni attualmente nella top 4 del girone, ma obbligate a vincere per non doversi affidare agli altri risultati per staccare il biglietto per gli ottavi di finale.

La Benetton Treviso è attualmente quarta con 7 punti in classifica, ma il doloroso ko subito a Bristol obbligherà i ragazzi di Marco Bortolami a vincere contro i forti francesi per evitare che proprio i Bears o Clermont (attualmente alle loro spalle con 5 punti) possano superarli. Di contro, La Rochelle è attualmente seconda con 10 punti e un piede nei playoff, ma un ko senza punti di bonus e sfavorevoli risultati dagli altri campi potrebbero costare caro ai francesi.

Le statistiche delle prime tre giornate dicono che La Rochelle è pericolosa in rimessa laterale (91% di successo), mentre la Benetton Treviso domina in mischia (100% vinte), con i veneti molto positivi palla in mano, con 84 difensori battuti e 458 passaggi effettuati, mentre i francesi sono pericolosi in difesa, con 34 palloni rubati.

La Rochelle è una delle formazioni più forti del torneo, con l’unica sconfitta che è arrivata lo scorso weekend, un 14-16 di misura contro il Leinster lanciatissimo e già qualificato agli ottavi di finale. Tra i giocatori ospiti, attenzione a Jack Nowell palla in mano, capace di rompere i placcaggi avversari ed effettuare offload vincenti, così come alla regia di Tawera Kerr-Barlow e in difesa a Grégory Alldritt, che sin qui ha già recuperato 6 palloni.