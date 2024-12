Rugby, Serie A élite 2024-2025: il Petrarca Padova piega le Fiamme Oro e sale al secondo posto

Nei tre incontri odierni dell’ottava giornata della stagione regolare della Serie A élite 2024-2025 di rugby maschile si registrano le vittorie del Petrarca Padova, che issa momentaneamente al secondo posto della graduatoria, e di Sitav Lyons e Colorno nelle zone calde della classifica.

Vittoria senza punto di bonus per i campioni d’Italia del Petrarca Padova, che piegano per 25-14 le Fiamme Oro e si portano al secondo posto in classifica a -2 dalla capolista Rovigo, impegnata domani nel posticipo contro il Viadana, che scivola così al terzo posto, essendo a -3 dalla vetta.

In ottica salvezza importante affermazione dei Sitav Lyons, che battono per 26-19 il Vicenza: bonus offensivo per i padroni di casa, alla prima vittoria in campionato, bonus difensivo per i veneti. Vince anche il Colorno, che fa bottino pieno e vince con bonus, superando la Lazio per 33-13, con i capitolini ora soli sul fondo della classifica.

TABELLINI

Colorno, HBS Stadium, sabato 21 dicembre 2024

Serie A Elite Maschile, VIII giornata

HBS Rugby Colorno vs Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 33-13

Marcatori: p.t. 11’ c.p. Cozzi (0-3); 12’m. Ceballos tr. Ceballos (7-3); 14’ m. Palazzani, tr. Ceballos (14-3); 30’m. Ferrara tr. Ceballos (21-3), 39’ c.p. Cozzi (21-6); s.t. 42’ m Ceballos, tr Ceballos (28-6), 65’ m. Perez tr. Cozzi (28-13); 69’ m. Nisica (33-13).

HBS Rugby Colorno: Gesi; Batista (69’ Corona), Pavese, Waqanibau, Ceballos; Hugo, Palazzani (Cap) (69’ Artusio); Koffi (62’ Ostoni), Roldan, Adorni (62’ Cachan); Ruffolo, Van Vuren (47’ Mugnaini); Lastra Masotti (50’Ascari), Ferrara (65’ Nisica), Lovotti (41’s.t Taddei). All. Gonzalo Garcia.

Pol. S.S. Lazio Rugby 1927: Sodo Migliori; Herrera (1t, 7’ Bianco Michele), Cioffi, Baffigi (cap); Giovannin (62’ Bianco Matteo); Cozzi, Albanese (75’ Cristofaro); Perez, Pilati (68’ Tomasini), Zucconi; Ehgartner, Cicchinelli (68’ Ferrari), D’Aleo (58’ Cordì), Pretz (53’ Gisonni), Moreno (62’ Moscioni). All. De Angelis.

Arb.: Filippo Russo (TV).

Calciatori: Cozzi 3/4 (Lazio); Ceballos 4/5.

Player Of The Match: Alessandro Gesi.

Punti Conquistati in Classifica: 0-5.

Note: giornata soleggiata, 6°, 250 spettatori circa.

Piacenza, Stadio “Walter Beltrametti” – 21 dicembre 2024 ore 14.00

Serie A Elite Maschile, VIII Giornata

Sitav Rugby Lyons v Rangers Rugby Vicenza 26-19 (14-6)

Marcatori: p.t. 22’ cp Zaridze (0-3), 30’ m punizione Lyons (7-3), 33’ cp Zaridze (7-6), 39’ m Rodina tr Steenkamp (14-6); s.t. 50’ cp Zaridze (14-9), 54’ m Torres tr Steenkamp (21-9), 67’ m Bruno (26-9),73’ m Nowlan tr Zaridze (26-16), 78’ cp Zaridze (26-19).

Sitav Rugby Lyons: Castro; Gaetano, Cuminetti, Rodina (63’ De Klerk), Bruno (cap); Steenkamp, Dabalà (77’ Viti); Portillo, Bance (69’ Bottacci), Cissè (56’ Moretto); Ruiz (63’ Cemicetti), Salvetti; Torres (60’ Carones), Minervino (71’ Cocchiaro), Libero (45’ Acosta). All. Urdaneta.

Rangers Rugby Vicenza: Zaridze; Foroncelli, Gelos (70’ Sanchez), Capraro (cap), Bordin (45’ Tonello); Carriò (78’ Poletto), Panunzi; Vunisa, Trambaiolo, Gomez; Nowlan, Eschoyez (74’ Riedo); Avila (58’ Genovese), Chimenti, Zago (63’ Traorè). All. Cavinato.

Arb. Manuel Bottino (Roma).

Cartellini: 30’ cartellino giallo a Zago (Rangers Rugby Vicenza), 43’ cartellino rosso a Vunisa (Rangers Rugby Vicenza).

Calciatori: Steenkamp 3/4 (Sitav Rugby Lyons), Zaridze 5/5 (Rangers Rugby Vicenza).

Note: giornata fredda e soleggiata, terreno compatto ma rovinato. Spettatori 600 circa.

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 5; Rangers Rugby Vicenza 1.

Player of the Match: Francisco Minervino (Sitav Rugby Lyons).

Padova, Centro Sportivo Memo Geremia, Petrarca Rugby – 21 dicembre 2024

Serie A Elite Maschile, VIII giornata

Petrarca Rugby vs Fiamme Oro Rugby 25-14

Marcatori: p.t. 12’ m. Mba (0-5); 17’ cp. Canna (0-8); 31’ cp. Lyle (3-8); 40’ cp. Lyle (6-8) s.t. 51’ m. Scagnolari tr. Lyle (13-8); 55’ cp. Canna (13-11); 68’ m. Trotta tr. Lyle (20-11); 76’ cp. Canna (20-14); 80’ m. Botturi (25-14)

Petrarca Rugby: Lyle; Scagnolari; De Masi; Broggin; De Sanctis (46’ Minozzi); Donato; Citton (53’ Tebaldi); Trotta (C); Botturi; Casolari (55’ Romanini); Elias (76’ Marchetti); Galetto (72’ Ghigo); D’Amico (61’ Bizzotto); Montilla; De Sarro (75’ Guerra). All. Jimenez/Griffen.

Fiamme Oro Rugby: Cornelli; Lai; Forcucci (68’ A. Fusari); Vaccari, Mba; Canna (C); Tomaselli (65’ Marinaro); De Marchi; Marucchini; Chianucci (36’ Angelone); Piantella; Stoian; Morosi; Taddia (60’ Carnio); Nicita (60’ Bartolini). All. Forcucci.

Arb. Munarini.

Cartellini: 26’ giallo Canna (Fiamme Oro).

Calciatori: Lyle (4/5); Canna (3/4).

Player of the match: Andrea Trotta (Petrarca Rugby).

Note: giornata soleggiata, campo in buone condizioni.

Punti conquistati: Petrarca 4, Fiamme Oro 0.

SERIE A ELITE RUGBY MASCHILE 2024-2025

Risultati ottava giornata

Valorugby Emilia v Mogliano Veneto Rugby 10-12 (1-4) giocata ieri

Sitav Lyons v Rangers Vicenza 26-19 (5-1)

HBS Colorno v Lazio Rugby 1927 33-13 (5-0)

Petrarca Rugby v Fiamme Oro Rugby 25-14 (4-0)

Femi-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970 domani ore 15.30

Classifica

Femi-CZ Rovigo* 32, Petrarca Rugby 30, Rugby Viadana 1970* 29, Valorugby Emilia 28, Fiamme Oro Rugby 21, Rangers Vicenza 15, HBS Colorno 14, Mogliano Veneto 12, Sitav Lyons 7, Lazio Rugby 1927 2.

* = una partita in meno.