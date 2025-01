Roma-Lazio 2-0, Pellegrini e Saelemaekers decidono il derby. Il Cagliari vince a Monza

Oggi si sono disputate quattro partite valide per la 19ma giornata di Serie A, l’ultima del girone d’andata. La Roma ha battuto la Lazio per 2-0 nell’attesissimo derby della Capitale, che tornava in notturna dopo una lunga assenza. I giallorossi si sono imposti grazie a un micidiale uno due firmato nelle parte iniziale del primo tempo.

Pellegrini ha aperto le marcature al 10′ e Saelemaekers ha raddoppiato otto minuti più tardi. La Roma è salita al decimo posto in classifica, mentre i biancocelesti sono incappati nella seconda sconfitta nelle ultime quattro uscite e si allontanano dalla vetta: ora sono quarti a nove lunghezze di distacco dalla capolista Napoli.

Due pareggi a reti bianche nel pomeriggio: Torino-Parma e Lecce-Genoa si sono chiuse sullo 0-0, punto fondamentale per i pugliesi che sono terzultimi alla pari con il Cagliari. I sardi hanno infatti battuto il Monza in rimonta per 2-1: dopo il rigore trasformato da Caprari al 6′, gli ospiti hanno ribaltato la situazione con Zortea al 22′ e Piccoli al 56′ prima dell’espulsione di D’Ambrosio al 63′ e così i brianzoli sono sempre più ultimi.

RISULTATI SERIE A CALCIO OGGI

Monza-Cagliari 1-1

Torino-Parma 0-0

Lecce-Genoa 0-0

Roma-Lazio 2-0

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 44 punti (19 partite disputate), Atalanta 41 (18), Inter 40 (17), Lazio 35 (19), Juventus 32 (18), Fiorentina 32 (18), Bologna 28 (17), Milan 27 (17), Udinese 25 (19), Roma 23 (19), Torino 21 (19), Empoli 20 (19), Genoa 20 (19), Parma 19 (19), Verona 19 (19), Como 18 (18), Cagliari 17 (19), Lecce 17 (19), Venezia 14 (19), Monza 10 (19).