Riparte l’assalto all’Italia detentrice del titolo. Inizia nel fine settimana la Coppa Davis 2025

Non c’è neanche il tempo di archiviare la conclusione dell’Australian Open con il secondo successo consecutivo di Jannik Sinner che l’attenzione si sposta subito sull’inizio della Coppa Davis 2025, competizione che nel prossimo fine settimana propone le sfide valevoli per il primo turno. Riparte così la caccia all’Italia vincitrice delle ultime due edizioni e già qualificata per la Final Eight di Bologna in quanto paese ospitante e non come detentrice del titolo.

Cambia ancora la formula della competizione perché al posto della fase a gironi da disputare nel mese di settembre le vincenti del primo turno si cimenteranno nuovamente con le sfide a eliminazione diretta, fase in cui entrerà in gioco anche l’Olanda, grande sorpresa dell’ultima edizione che ha ceduto solo nella finale di Malaga contro gli azzurri.

La collocazione temporale scelta, la settimana successiva alla conclusione del primo Slam stagionale, non favorisce ovviamente la partecipazione dei big del circuito che spesso rinunciano per recuperare le forze, prevenire il rischio di infortuni e prepararsi al meglio per i successivi tornei. Non mancano tuttavia i giocatori che rispondono presente alla chiamata della propria nazionale.

Aveva annunciato la sua partecipazione alla sfida con la Danimarca Novak Djokovic ma lo strappo muscolare che lo ha costretto al ritiro nella semifinale di Melbourne dovrebbe escludere il campionissimo serbo dalla sfida di Copenaghen nella quale i padroni di casa potranno invece contare su Holger Rune, battuto negli ottavi dello Slam australiano dal numero uno del mondo. Negli Stati Uniti che sfidano in trasferta Taipei mancheranno Taylor Fritz, finalista degli ultimi US Open, e Ben Shelton, recente semifinalista a Melbourne; il capitano Bob Bryan sembra orientato a schierare in singolare Alex Michelsen e Marcos Giron mentre in doppio la scelta dovrebbe ricadere sugli esperti Austin Krajicek e Rajeev Ram.

Sarà in campo Casper Ruud per provare a trascinare la sua Norvegia contro l’Argentina che si affida in singolare a Tomas Martin Etcheverry e Mariano Navone mentre in doppio la scelta del capitano Javier Frana potrebbe ricadere su Horacio Zeballos e Andres Molteni. Qualche rischio potrebbe correrlo la Spagna, impegnata alla Swiss Tennis Arena di Biel contro la Svizzera e priva sia del fenomeno Carlos Alcaraz che di Roberto Bautista Agut. Il capitano David Ferrer punta su Pedro Martinez, Roberto Caraballes Baena, Jaume Munar e completa il quartetto con il classe 2006 Martin Landaluce.

Nell’Australia impegnata in trasferta contro la Svezia il leader degli oceanici sarà Alex de Minaur, farà parte del team aussie anche Nick Kyrgios. Ugo Humbert e Arthur Fills guideranno la Francia che ad Orleans affronterà il Brasile del giovanissimo talento emergente Joao Fonseca, vincitore dell’ultima edizione delle Next Generation Atp Finals.

Nella Germania che sfiderà Israele sul neutro di Vilnius, la superficie prescelta è il cemento e si giocherà indoor, mancherà Alexander Zverev con l’esperto Jan-Lennard Struff chiamato a prendere per mano i tedeschi e a portarli di slancio verso il secondo turno; ad affiancare il numero uno teutonico sarà uno tra Yannick Hanfmann e Maximilan Marterer mentre in doppio toccherà alla coppia più che affidabile formata da Kevin Krawietz e Tim Puetz.