Quando torna Jasmine Paolini? Il calendario dei prossimo tornei e i punti da difendere fino a marzo

Jasmine Paolini ripartirà da quota 5289 punti, al quarto o al quinto posto del ranking WTA, a seconda del risultato finale della kazaka Elena Rybakina, al termine degli Australian Open di tennis: l’azzurra non disputerà tornei nelle prossime due settimane, per concentrarsi nei prossimi mesi esclusivamente su tornei di categoria WTA 1000.

L’azzurra al termine degli Australian Open, infatti, non scenderà in campo a Linz, torneo nel quale lo scorso anno l’italiana uscì subito, e per questo perderà un solo punto. A seguire l’azzurra giocherà, come detto, quattro tornei WTA 1000: l’eliminazione al primo turno a Doha nel 2024 contribuì con 10 punti alla causa dell’azzurra.

La vera cambiale per Jasmine Paolini è rappresentata dai 1000 punti da difendere nel torneo di Dubai, vinto lo scorso anno, cui seguiranno a marzo i 120 ottenuti con gli ottavi di finale di Indian Wells ed i 65 con i sedicesimi di Miami. Nel complesso l’azzurra, fino a fine marzo, dovrà difendere ben 1196 punti.

PUNTI DA DIFENDERE DA PAOLINI FINO A FINE MARZO

03.02.2025 WTA 500 Linz R32 1

17.02.2025 WTA 1000 Doha R64 10

24.02.2025 WTA 1000 Dubai W 1000

17.03.2025 WTA 1000 Mandatory Indian Wells R16 120

31.03.2025 WTA 1000 Mandatory Miami R32 65

Totale punti da difendere: 1196