Equilibrio in arrivo tra Sinner e Rune? Tutti i precedenti risolti al set decisivo

Negli ottavi di finale degli Australian Open 2025 di tennis domani sarà la volta dell’attesissimo scontro tra Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, ed il danese Holger Rune, testa di serie numero 13: finora tutti gli scontri tra i due sono stati all’insegna dell’equilibrio.

Nei quattro precedenti, infatti, ci sono state due vittorie per parte, con Rune che ha vinto i primi due incroci e Sinner che ha portato a casa le sfide più recenti, ma in tutti i casi l’epilogo del match è arrivato alla partita decisiva, anche se tutti gli incontri si sono giocati al meglio dei tre set.

Per la prima volta l’azzurro ed il danese si incontrano in un torneo dello Slam: Rune ha vinto in semifinale a Sofia nel 2022 ed in semifinale a Montecarlo nel 2023, mentre Sinner si è imposto nei gironi delle ATP Finals del 2023 e nei quarti a Montecarlo lo scorso anno.

PRECEDENTI SINNER-RUNE (2-2)

2024 Jannik Sinner ATP Masters 1000 Monte-Carlo Quarti 64 67(6) 63

2023 Jannik Sinner Nitto ATP Finals Gironi 62 57 64

2023 Holger Rune ATP Masters 1000 Monte-Carlo Semifinali 16 75 75

2022 Holger Rune Sofia Semifinali Indoor Hard 57 64 52 ritiro