Quando gioca Sinner con Giron la prossima partita agli Australian Open: programma, tv, streaming

Jannik Sinner affronterà lo statunitense Marcos Giron al terzo turno degli Australian Open 2025, primo Slam della stagione in corso di svolgimento sul cemento di Melbourne. Il numero 1 del mondo ha sofferto più del previsto per regolare il padrone di casa Tristan Schoolkate (numero 146 del ranking ATP virtuale), prodigandosi in una rimonta dall’alto della sua superiore caratura tecnica dopo aver ceduto il primo set all’emergente australiano.

Il detentore del trofeo tornerà in campo sabato 18 gennaio (l’ordine di giorno verrà comunicato il 17 gennaio) per incrociare l’insidioso americano, che oggi ha saputo battere l’argentino Tomas Martin Etcheverry al quinto set dopo aver sconfitto il tedesco Yannick Hanfmann. Jannik Sinner ha vinto l’unico precedente, andato in scena nel 2023 ai trentaduesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai: il nostro portacolori si impose con il punteggio di 7-6(7), 6-2.

Il 23enne incrocerà il 31enne, attuale numero 46 della classifica internazionale. L’azzurro partirà con tutti i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento a un avversario decisamente insidioso e che potrebbe creare qualche grattacapo. Ci si attende uno scatto in avanti da parte del nostro portacolori, che nei primi due turni non ha sfoderato la sua migliore versione. In palio la qualificazione all’ottavo di finale da giocare contro il vincente del confronto tra il danese Holger Rune e il serbo Miomir Kecmanovic.

Guarda gli Australian Open su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario e il programma di Jannik Sinner-Marcos Giron, terzo turno degli Australian Open 2025. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 o Eurosport 2; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Ricordiamo che a Melbourne sono dieci ore avanti rispetto a noi.

QUANDO SI GIOCA SINNER-GIRON AGLI AUSTRALIAN OPEN?

Sabato 18 gennaio. L’ordine di gioco verrà comunicato nella primissima mattinata italiana di venerdì 17 gennaio.

PROGRAMMA SINNER-GIRON: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 o Eurosport 2, per gli abbonati.

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.