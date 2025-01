Porto-Milano oggi 8 gennaio in tv, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi mercoledì 8 gennaio (ore 21.30) si gioca Porto-Milano, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2024-2025 di volley femminile. La compagine meneghina tornerà in scena nella massima competizione continentale dopo la vittoria conquistata prima di Natale contro le modeste slovene del Calcit Kamnik e farà visita alla formazione portoghese. Le vice campionesse d’Europa partiranno con tutti i favori del pronostico contro un avversario surclassato per 3-0 nella sfida d’andata.

LA DIRETTA LIVE DI PORTO-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 21.30

Milano inseguirà la quarta vittoria nella manifestazione, con l’intento di rimanere a un successo e tre punti di distacco dal VakifBank Istanbul per provare a battagliare per il primato nel gruppo C in occasione della sfida di ritorno. Ricordiamo che ai quarti di finale si qualificano esclusivamente le prime classificate dei cinque gironi, mentre le seconde e la miglior terza disputeranno i playoff. Milano punterà in particolar modo sull’opposto Paola Egonu, sulle schiacciatrici Myriam Sylla e Nika Daalderop, sulla centrale Anna Danesi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Porto-Milano, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Portogallo sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO PORTO-MILANO VOLLEY OGGI

Mercoledì 8 gennaio

Ore 21.30 FC Porto vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Max

PROGRAMMA PORTO-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.