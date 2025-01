Perché Errani/Paolini non hanno giocato oggi agli Australian Open: nuovo orario, programma, tv, avversarie

La pioggia caduta a Melbourne ha costretto gli organizzatori a cancellare alcuni match inizialmente previsti nel programma odierno degli Australian Open 2025 di tennis: rinviato l’esordio della coppia numero 4 del tabellone di doppio femminile, composta dalle campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini.

Le azzurre dovranno affrontare le wild card australiane Priscilla Hon e Daria Saville: dopo la cancellazione odierna il match non compare nel programma di domani, molto probabilmente a causa dell’impegno in singolare di Jasmine Paolini. Al momento non si conosce la data in cui si disputerà la sfida.

Il match di doppio di Sara Errani e Jasmine Paolini, valido per il primo turno degli Australian Open 2025, verrà trasmesso in diretta tv sul canale Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2025

Data ed ordine di gioco da definire (non si giocherà giovedì 16 gennaio)

Sara Errani / Jasmine Paolini (Italia, 4) – Priscilla Hon / Daria Saville (Australia, WC) – Diretta tv su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD



PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.