Monaco: “Cosa sarebbe il tennis italiano senza Sinner? Gli altri sono un bel contorno. Berrettini, intelligenza superiore”

Guido Monaco ha analizzato l’eccellente prestazione fornita dal brasiliano Joao Fonseca, capace di battere Andry Rublev al primo turno degli Australian Open: “Avere già alla prima esperienza Slam la struttura per andare in campo contro un top-10 è incredibile: vero che Rublev non si è mai spinto troppo avanti negli Slam, ma vincere 3-0 è impressionante. Ero curioso di vedere se poteva già rompere le scatole e già le può rompere a tutti. Il torneo è lungo e deve imparare, ma lui è della categoria di quelli che imparano in fretta. Quest’anno non ha ancora perso un set. Sonego ci ha già perso lo scorso anno a Bucarest. Nelle categoria giovanili ha duellato con Cinà, ma lui è molto più avanti. Non penso che abbia avi italiani, dunque non riusciremo a naturalizzarlo (ride, n.d.r.). Un bene per il tennis, un nuovo protagonista che regala spettacolo e tira molto forte“.

Il commentatore di Eurosport ha poi proseguito la propria analisi sul giocatore sudamericano nell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “A me colpisce il potenziale del giocatore più che l’età. Di questi due giorni mi hanno colpito anche le sconfitte di Tsitsipas e le fatiche di Medvedev: questa generazione che doveva essere di collegamento attraversa una crisi di identità e cerca di capire cosa ne sarà della propria carriera. Sono ancora giocatori importanti, ma rischiano di non sapere che obiettivi porsi: questa parabola è all’inizio, ma mi sembra avviata ed è preoccupante“.

L’esperto di tennis si è soffermato sulle prestazioni fornite dagli italiani negli ultimi tre giorni: “Jarry ha fatto una gran partita, portare Sinner a due tie-break è una roba da Berrettini. Ha disputato una gran partita, ha dichiarato anche di avere un po’ di dente avvelenato, ma mica è colpa di Sinner. Voglio credere che i tanti errori tra Musetti e Arnaldi siano frutto della tensione. Da una parte Musetti deve ritornare a mordersi un po’ la lingua e non commentare tutti i punti come ha fatto, mentre Arnaldi deve capire che livello di rischio può permettersi quando gioca: gli è scappata un po’ la frizione, o per eccessive ambizioni oppure perché credono in questa strada di un tennis così aggressivo. Arnaldi si era presentato con il serbatoio pieno di energia e mi aspettavo di più, Musetti mi aspettavo che potesse non partire a mille visto che ha finito tardi la stagione, mi sembra un po’ ricascato in certi errori tennistici e mentale del pre-Olimpiadi. Fare un risultato qui sarebbe importante per lui, ma non mi sembra quel Musetti lì. Non è nella forma dell’anno scorso, è tornato ad avere quei monologhi che sono i suoi nemici. Guardando l’aspetto positivo, in un altro momento non avrebbe vinto questa partita“.

Guido Monaco ha poi proseguito: “A me piace troppo come sta in campo Berrettini, riesco a leggere i pensieri che fa. Capisce il punteggio, è un giocatore di un’intelligenza superiore, mettici il servizio e il dritto: c’è da essere ottimisti, ora c’è Rune, ma se riesce a sfatare questo tabù… È stato sorteggiato nella parte di tabellone meno propizia per fare voli pindarici, ma vederlo agli ottavi contro Sinner sarebbe bello. Per il femminile due vittorie su tre con quel sorteggio è ottimo, anche il bilancio del maschile va bene, c’è un po’ dispiacere per Cobolli che ha giocato contro un avversario più forte, Nardi è un po’ crollato, ma sopra le tre ore e mezza deve ancora mettere benzina nel suo corpo, Nardi non ha ancora capito cosa fare da grande dai feedback che ho, deve mettere a frutto la grande facilità di gioco che ha“.

Il commentatore di Eurosport si è poi proiettato verso il prossimo turno: “Sonego ha una bella occasione contro Fonseca, con tutto quello di bello che abbiamo detto di Fonseca. Berrettini-Rune: voglio credere che sia la volta buona per Matteo, Rune non è ancora al massimo e dico 60-40. Musetti-Shapovalov: con il Musetti di questi tempi, è da 51-49 a essere ottimisti, ma è una partita da monetina. Sonego-Fonseca: non so perché ma sono ottimista, bisognerà farlo giocare fuori dalla zona di comfort, se giochi a pallate fa paura, la difficoltà di Lorenzo è che questi giocatori gli trovano facilmente il rovescio ed è vulnerabile. Su Sinner la scommessa è su quanti game possa perdere contro Schoolkate. Paolini ha un bel tabellone, ci sono delle belle prospettive. Nel tabellone maschile penso che possano succedere cose belle, Sinner a parte: penso che sia possibile anche un en-plein, Musetti non è al top ma potrebbe ritrovare il suo tennis, Sonego ha esperienza e non penso che per Fonseca sarà una passeggiata“.

Guido Monaco è tornato su un concesso espresso qualche giorno fa sul momento del tennis italiano: “Sperando di fare un colpaccio nel secondo turno, ma al terzo turno è realistico trovarsi con Sinner, Paolini e forse un altro giocatore: con tre giocatori al terzo turno, quando hai un fenomeno come Sinner e la numero 4 del mondo, dove sta questa ondata? È un movimento in grande salute, ma non è un’ondata. Sei felicissimo quando hai i giocatori intorno alla trentesima posizione, ma poi bisogna confrontarsi con il realismo e gli avversari: non è che battendo bandiera italiana un giocatore è un futuro top-10, non funziona così. L’ondata la vedi quando al quarto turno hai cinque-sei giocatori o quando hai cinque-sei teste di serie. È vero che all’estero stanno studiando il nostro metodo, ma immagina il tennis italiano senza Sinner: è lui che sposta la bilancia, gli altri sono un bellissimo contorno. È imminente che diventino undici gli italiani in top-100, la Francia ne hanno 15, gli USA ne hanno 8 nei primi 15. Anche solo mettersi a paragonarsi con USA, Francia e Australia è incredibile, non sto sminuendo nessuno“.

Altri passaggi interessanti: “Questa versione di Djokovic non mi è sembrata incoraggiante. La sensazione è che ci sia del gap da colmare da Sinner e Alcaraz, ma gli concediamo ancora del margine. Kyrgios ha 4 milioni di follower su Instagram, Sinner ne ha 3: nello sport è tra i più seguiti“.