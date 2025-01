Pattinaggio artistico: non solo Europei. A gennaio tanti azzurri sul ghiaccio

Due grandi competizioni e diversi eventi satellite. Ci si appresta a vivere un gennaio particolarmente ricco per il pattinaggio artistico, la cui stagione è ormai arrivata alla sua fase clou. Nelle prossime settimane assisteremo infatti a una grande moltitudine di gare, alcune di queste importantissime.

La competizione più attesa è certamente quella dei Campionati Europei 2025, in scena sul ghiaccio di Tallinn (Estonia) dal 29 gennaio al 2 febbraio con un roster di azzurri di primo piano che avrà le carte in regola per raggiungere il sogno più ambito: andare a medaglia in ogni specialità, femmine comprese. I protagonisti saranno Guignard-Fabbri, Manni-Roethlisberger, Conti-Macii, Ghilardi-Ambrosini, Caldara-Maglio, Daniel Grassl, Matteo Rizzo, Nikolaj Memola, Anna Pezzetta e Lara Naki Gutmann.

Prima però i riflettori sacrano puntati su Torino, città che ospiterà le Universiadi Invernali 2024 (13-23 gennaio). Per ciò che concerne il mondo delle lame, la location sarà quella di culto del Palavela. Anche in questo caso la spedizione azzurra sarà composta da pattinatori competitivi come Grassl, Corey Circelli, Raffaele Zich, Lara Naki Gutmann, Ginevra Negrello, Marina Piredda, Paolino-Tuba ed Argentieri-Riva.

Attenzione poi anche alle gare considerate “minori”. Già questo weekend ad esempio si svolgerà il Sofia Trophy, prova in cui gli osservati speciali saranno, tra gli altri, Elena Agostinelli e Manni-Roethlisberger. Prima della rassegna continentale ci sarà anche il Bavarian Open (20-25 gennaio), con ai nastri di partenza Gabriele Frangipani, Raffaele Zich e Bordone-Frasca.