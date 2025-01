Pattinaggio artistico, Gubanova e Petrokina duellano agli Europei. Gutmann e Pezzetta ci provano per le medaglie

Anastasiia Gubanova e Niina Petrokina hanno dato vita a un avvincente duello nello short program femminile agli Europei 2025 di pattinaggio artistico, incominciati oggi sul ghiaccio di Tallinn (Estonia). Testa a testa risolto per appena cinque centesimi in favore della georgiana, che è stata premiata con 68.99 (37.31 per la parte tecnica e 31.68 per i components) contro il 68.94 della padrona di casa (68.94, 37.45+31.49).

La 22enne nativa di San Pietroburgo, allenata da Evgeni Rukavitsin, si è presentata a questa rassegna continentale per cercare di migliorare il secondo posto dello scorso anno e replicare il successo di due anni fa. Gubanova si è distinta sulle note di Money Money Money degli ABBA ed è riuscita a prevalere di misura sulla 20enne, capace di esaltarsi di fronte al proprio pubblico sulla musica di Soldier.

Le due contendenti dovranno vedersela anche con la svizzera Kimmy Repond, splendida 18enne già quinta agli ultimi Mondiali che ha risposto presente con l’esercizio costruito sulle note di Mother Nature e si è spinta fino a 68.68 (37.09+31.59), andando oltre il personale di 67.71. Non è lontana la belga Nina Pinzarrone (66.80, 35.51+31.29), terza dodici mesi fa e in piena lotta per il podio.

Le azzurre inseguono leggermente distaccate: Lara Naki Gutmann è quinta con il punteggio di 63.79 (33.24 per la parte tecnica e 30.55 per i components) appena davanti alla promettente Anna Pezzetta, 17enne alla sua prima apparizione agli Europei e oggi sesta con il punteggio di 62.73 (33.18+29.55). Le nostre portacolori saranno chiamate alla rimonta se vorranno lottare per le medaglie, l’appuntamento è per venerdì 31 gennaio con il free program al termine del quale si definirà il podio.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM FEMMINILE EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO