Pattinaggio artistico: anche Anna Valesi lascia la maglia azzurra. Nuovo partner in coppia

Dopo Manuel Piazza, passato a difendere i colori dell’Islanda, anche Anna Valesi lascia la maglia azzurra. L’ormai ex rappresentante della Nazionale italiana di pattinaggio artistico gareggerà da adesso in poi in coppia per la Repubblica Ceca. La notizia è arrivata nella giornata di ieri, lunedì 13 gennaio, dall’account Instagram dell’atleta.

Nello specifico la nativa di Como pattinerò con Martin Bidar, partner d’esperienza che ha già partecipato per ben due volte alle Olimpiadi, strappando la quattordicesima posizione a PyeongChang 2018 con Anna Duskova e la diciassettesima a Pechino 2022 con Jelizaveta Zukova.

Stando ai tag presenti nel post di Valesi, sembra che il main coach del team resterà Ondrej Hotarek, già allenatore dell’atleta in passato. I due, sempre intuendo le indicazioni social, si alleneranno all’IceLab di Bergamo, centro d’eccellenza ISU.

Sale quindi a tre il numero dei pattinatori italiani che nella stagione in corso hanno scelto di rappresentare un’altra Nazione. Oltre a Piazza (adesso in coppia con Julìa Sylvia Gunnarsdottir per l’Islanda) è opportuno infatti ricordare anche Alessia Tornaghi, da quest’anno in gara per la Bosnia.