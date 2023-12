Pattinaggio artistico: Ghilardi-Ambrosini vincono gli Italiani 2023, secondi Beccari-Guarise

Dopo una lotta serratissima Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini hanno conquistato per la prima volta in carriera il titolo ai Campionati Italiani 2023 di pattinaggio artistico, rassegna appena andata agli archivi in quel di Pinerolo. Il team azzurro ha dato vita a uno splendido testa a testa con Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, imponendosi per poco più di un punto.

Gli atleti seguiti da Rossana Murante, tralasciando una caduta nel triplo salchow in parallelo, si sono resi protagonisti di uno dei migliori free program della stagione, completando (talvolta lottando come nel caso del triplo rittberger lanciato atterrato con le mani sul ghiaccio) il resto degli elementi pianificati e guadagnando lo score 126.19 (64.97, 62.22) per 192.88.

Una vittoria sul filo del rasoio dovuta anche a tre sbavature da parte degli inseguitori Beccari-Guarise che, a seguito di una caduta del cavaliere nel triplo toeloop side by side e un triplo salchow chiamato sottoruotato, si sono visti assegnare solo di livello 2 il sollevamento reverse, perdendo così i punti necessari per andare davanti accontentandosi di 121.04 (59.56, 62.48) per 191.13. Al di là del risultato finale, appare evidente come l’intero compartimento delle coppie si presenterà sul ghiaccio di Kaunas, sede degli Europei, per fare davvero la voce grossa.

Terzo posto infine per Anna Valesi-Manuel Piazza, team che nonostante un libero problematico ha tenuto botta guadagnando 100.06 (51.33, 50.73) per 157.72 regolando Irma Caldara-Riccardo Maglio, quarti con 99.62 (52.76, 48.86) per 154.85.

Il prossimo appuntamento con il pattinaggio di figura saranno i Campionati Europei, in scena dall’8 al 14 gennaio nella già citata Kaunas.

