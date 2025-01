Paolini-Svitolina oggi in tv, Australian Open 2025: programma, orario, partite precedenti

Le loro carriere, sebbene dalle traiettorie ben differenti, sono trascorse all’incirca nello stesso periodo. Eppure quest’oggi è la prima volta di Jasmine Paolini ed Elina Svitolina l’una contro l’altra.

Fino ad ora torneo tutto sommato tranquillo sia per la toscana, con due vittorie molto tranquille contro Wei e Zarazua, che per l’ucraina, avanti senza patemi contro Cirstea e Dolehide. Per l’ex numero 5 del mondo, già nei quarti a Melbourne in due occasioni, c’è la stessa chance dell’attuale numero 4 WTA: difendere gli ottavi del 2024. Dato curioso: Svitolina è 11-7 contro le italiane a livello WTA, ma da oltre sette anni (Giorgi) un’azzurra non vince contro di lei. Chiaramente in ciò ha influito lo stop per gravidanza, per il quale Svitolina è stata fuori dal circuito per larga parte del 2022 e alcuni mesi del 2023.

Il match tra Jasmine Paolini ed Elina Svitolina si giocherà come primo della sessione serale sulla Margaret Court Arena, alle ore 9:00 italiane. Sarà possibile seguirlo in diretta tv verosimilmente su Eurosport 2 salvo differenti scelte di programmazione, nonché in diretta streaming su Discovery+, SkyGo e DAZN (in questi ultimi due casi fermo restando il fatto di cui sopra). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO PAOLINI-SVITOLINA, AUSTRALIAN OPEN 2025 OGGI

Sabato 18 gennaio

Margaret Court Arena

Sessione diurna

Ore 1:30 Navarro (USA) [8]-Jabeur (TUN) – 3° turno donne

Non prima delle ore 3:00 Fritz (USA) [4]-Monfils (FRA) – 3° turno uomini

Sessione serale

Ore 9:00 Paolini (ITA) [4]-Svitolina (UKR) [28] – 3° turno donne

A seguire Kecmanovic (SRB)-Rune (DEN) [13] – 3° turno uomini

PROGRAMMA PAOLINI-SVITOLINA, AUSTRALIAN OPEN 2025: DOVE VEDERA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport