Paola Egonu e Milano, una convivenza forzata che potrebbe portare a nuovi scenari a fine stagione

Non è stato il post-Olimpiade che tutti si aspettavano per Paola Egonu che ha avuto un avvio di stagione piuttosto tormentato che poteva condizionare il suo futuro. L’opposta campionessa olimpica di Parigi 2024, a ottobre si è sottoposta ad un intervento per la ricostruzione del setto nasale che l’ha tenuta fuori un mese e mezzo dai campi. Una scelta che non ha certo fatto impazzire lo staff dirigenziale della squadra milanese, già impegnato a fronteggiare le precarie condizioni e un rientro complicato di un’altra big, Elena Pietrini che solo ora sta tornando a disposizione dopo i problemi alla spalla che le hanno impedito di partecipare ai Giochi Olimpici.

Nessuna conferma ufficiale però i rapporti non sono stati certo idilliaci tra la dirigenza del Vero Volley e Paola Egonu che ha comunque rispettato i tempi fissati ed è rientrata in tempo per iniziare l’avventura in Champions League. L’opposta di Milano poi non ha più mollato il campo ed ha disputato una prima parte di stagione tutto sommato positiva, culminata nella prestazione di alto livello che ha permesso a Milano di superare il turno domenica scorsa in Coppa Italia con una valanga di punti della sua attaccante di punta.

L’impressione è che non tutto sia tornato come prima ma che lentamente le caselle si stiano coprendo e che ci siano i margini per proseguire il rapporto, anche perchè a quanto pare sarebbe stato già messo sul tavolo il possibile rinnovo del contratto per Paola Egonu in vista della prossima stagione e che ci sia un accordo di massima per proseguire l’avventura assieme.

Finora, però, Milano non ha ancora alzato un trofeo da quando ha ingaggiato la più forte attaccante al mondo. E’ vero che, contro Conegliano, pensare di vincere anche solo una partita è pura utopia ma sarà importante, perchè il rapporto resti duraturo e fruttuoso che la società si muova nella direzione giusta anche in sede di mercato per far crescere il tasso tecnico della squadra e permettere ad Egonu di tornare a vincere, lei che era abituata ad alzare Coppe e trofei con grande frequenza.