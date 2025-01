Pallamano, verso Italia-Tunisia: la lista definitiva dei convocati azzurri per i Mondiali 2025

All’inizio dei Mondiali 2025 di pallamano manca pochissimo. Ancora poche ore e l’Italia inaugurerà il torneo iridato – che si gioca fra Croazia, Norvegia e Danimarca – sfidando alle 17.30 la Tunisia a Herning, in un incontro valido per il Girone B del Preliminary Round.

Dopo giornate di allenamento e anche di attesa, legate alla condizione fisica di alcuni elementi del roster azzurro, lo staff tecnico guidato da Riccardo Trillini ha ufficializzato la lista dei 18 convocati per la rassegna planetaria.

Confermato l’inserimento di capitan Andrea Parisini, che si abbina a quello del recuperato Marco Mengon, in un elenco che comprende anche gli acciaccati Umberto Bronzo e Mikael Helmersson. A tal proposito, la FIGH ha informato che l’ala Tommaso De Angelis (in lista) e il pivot Gabriele Sontacchi (non lista) resteranno comunque a disposizione per eventuali integrazioni. Di seguito la lista completa dei convocati dell’Italia per i Mondiali 2025.

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Leipzig\GER), Andrea Colleluori (PO – 2000 – Alperia Black Devils), Giovanni Pavani (PO – 2000 – Raimond Sassari)

ALI: Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Cassano Magnago), Jeremi Pirani (AS – 1994 – Trembelay\FRA), Tommaso De Angelis (AS – 2005 – Benidorm\ESP), Umberto Bronzo (AD – 2000 – Raimond Sassari), Leo Prantner (AD – 2001 – Balingen-Weilstetten/GER)

TERZINI E CENTRALI: Filippo Angiolini (TS – 1999 – Teamnetwork Albatro), Simone Mengon (CE\TS – 2000 – Eisenach\GER), Davide Bulzamini (TS – 1995 – Conversano), Mikael Helmersson (TS – 2003 – Coburg\GER), Pablo Marrochi (CE – 1986 – Conversano), Giacomo Savini (TD\CE – 1998 – Cassano Magnago), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Istres Provence\FRA), Marco Mengon (CE – 2000 – Selestat\FRA)

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – PAUC\FRA), Endrit Iballi (PI – 1998 – Brixen), Tommaso Romei (PI – 2003 – Alperia Black Devils)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (DT), Jürgen Prantner (vice-allenatore), Luigi Malavasi (portieri), Emanuele Panetti (match analyst)

STAFF MEDICO: Roberto De Gregorio (medico), Matteo Nuccelli (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca

TEAM LEADER: Franco Chionchio

Per la partita contro la Tunisia, dove in distinta gara possono essere inseriti un massimo di 16 elementi, i due “tagli” dovrebbero riguardare il terzo portiere Giovanni Pavani e appunto l’ala l’ala Tommaso De Angelis.