Pallamano: l’Italia vince l’ultimo test prima dei Mondiali, battuti i tedeschi dell’Hildesheim

La “prova generale” prima dell’inizio dei Mondiali 2025 si chiude con una vittoria benaugurante per l’Italia della pallamano, che nel tardo pomeriggio ha battuto con il punteggio di 34-30 la rappresentativa tedesca dell’Eintracht Hildesheim, squadra della città nella quale gli azzurri stanno trascorrendo un ulteriore pezzo della marcia d’avvicinamento per raggiungere la Danimarca in vista dell’inizio l’avventura iridata.

In una sfida giocata a buon ritmo sono i “locali” a partire meglio, come dimostra il parziale al termine del primo tempo che si fissa sul 18-14 per i padroni di casa. Nella ripresa però l’Italia cambia passo: Prantner, autore di 7 reti, diventa incontenibile trascinando una squadra ispirata anche dalle 5 segnature di Simone Mengon.

Da segnalare, a livello di infermeria, che il terzino Mikael Helmersson non è stato inserito precauzionalmente in distinta gara; così come gli infortunati Andrea Parisini e Marco Mengon, che continuano nel loro tentativo di recupero in vista del 14 gennaio, data dell’esordio nella rassegna iridata.

Domani l’Italia si trasferirà a Flensburg, nell’estremo nord della Germania, dove completerà la preparazione per poi raggiungere Herning (Danimarca). Di seguito il tabellino della gara e l’elenco dei 18 convocati (ancora modificabile, ndr) per i Mondiali 2025.

TABELLINO ITALIA-EINTRACHT HILDESHEIM

giovedì 9 gennaio | Hildesheim (GER)

h 18:30 | Eintracht Hildesheim – Italia 30-34 (p.t. 18-14)

Italia: Ebner, Colleluori, Pirani, De Angelis 3, Dapiran 4, Prantner 7, Bronzo 3, Bortoli 2, Mengon S. 5, Bulzamini 2, Marrochi 1, Savini 1, Sontacchi, Parisini, Iballi, Angiolini 4, Romei 2. All: Riccardo Trillini

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Leipzig\GER), Andrea Colleluori (PO – 2000 – Alperia Black Devils)

ALI: Tommaso De Angelis (AS – 2005 – BM Benidorm\ESP), Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Cassano Magnago), Jeremi Pirani (AS – 1994 – Trembelay\FRA), Umberto Bronzo (AD – 2000 – Raimond Sassari), Leo Prantner (AD – 2001 – Balingen-Weilstetten/GER)

TERZINI E CENTRALI: Filippo Angiolini (TS – 1999 – Teamnetwork Albatro), Simone Mengon (CE\TS – 2000 – Eisenach\GER), Davide Bulzamini (TS – 1995 – Conversano), Mikael Helmersson (TS – 2003 – Coburg\GER), Pablo Marrochi (CE – 1986 – Conversano), Giacomo Savini (TD\CE – 1998 – Cassano Magnago), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Istres Provence\FRA)

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – PAUC\FRA), Endrit Iballi (PI – 1998 – Brixen), Tommaso Romei (PI – 2003 – Alperia Black Devils), Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Bolzano)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (DT), Jürgen Prantner (vice-allenatore), Luigi Malavasi (portieri), Emanuele Panetti (match analyst)

STAFF MEDICO: Roberto De Gregorio (medico), Matteo Nuccelli (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca

TEAM LEADER: Franco Chionchio