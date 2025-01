Pallamano, i convocati dell’Italia per l’ultimo raduno verso i Mondiali: restano i dubbi su Parisini e Marco Mengon

Dopo aver archiviato la Yellow Cup di Winterthur – in Svizzera – con il bilancio di due vittorie (proprio contro i padroni di casa e il Kosovo) e una sconfitta (contro i Paesi Bassi), l’Italia della pallamano è pronta a disputare in Germania, l’ultima tappa della sua marcia d’avvicinamento ai Mondiali.

Fra Hildesheim e di Flensburg i 18 convocati dal dt Riccardo Trillini completeranno la loro preparazione, prima di scendere in campo poi a Herning per le prime tre partite del torneo iridato, rispettivamente contro Tunisia (14 gennaio), Algeria (16 gennaio) e la fortissima compagine di casa della Danimarca (18 gennaio). Di seguito, l’elenco completo dei convocati.

Il gruppo azzurro è ancora in cerca di risposte dagli infortunati, ma inseriti in lista, Andrea Parisini (capitano della squadra) e Marco Mengon: tutti e due stanno affrontando il loro percorso di riabilitazione. La volontà è quella di provare a recuperarli anche all’ultimo secondo per inserirli definitivamente nella lista dei convocati per i Mondiali.

Va ricordato infine che il 9 gennaio (ore 18:30) l’Italia sosterrà un’ultima amichevole prima della competizione iridata contro il club di terza lega tedesca dell’Eintracht Hildesheim; al momento il bilancio complessivo delle partite sin qui disputate in queste ultime settimane parla di 3 vittorie ed altrettante sconfitte.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Leipzig\GER), Andrea Colleluori (PO – 2000 – Alperia Black Devils)

ALI: Tommaso De Angelis (AS – 2005 – BM Benidorm\ESP), Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Cassano Magnago), Jeremi Pirani (AS – 1994 – Trembelay\FRA), Umberto Bronzo (AD – 2000 – Raimond Sassari), Leo Prantner (AD – 2001 – Balingen-Weilstetten/GER)

TERZINI E CENTRALI: Filippo Angiolini (TS – 1999 – Teamnetwork Albatro), Simone Mengon (CE\TS – 2000 – Eisenach\GER), Davide Bulzamini (TS – 1995 – Conversano), Mikael Helmersson (TS – 2003 – Coburg\GER), Pablo Marrochi (CE – 1986 – Conversano), Giacomo Savini (TD\CE – 1998 – Cassano Magnago), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Istres Provence\FRA)

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – PAUC\FRA), Endrit Iballi (PI – 1998 – Brixen), Tommaso Romei (PI – 2003 – Alperia Black Devils), Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Bolzano)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (DT), Jürgen Prantner (vice-allenatore), Luigi Malavasi (portieri), Emanuele Panetti (match analyst)

STAFF MEDICO: Roberto De Gregorio (medico), Matteo Nuccelli (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca

TEAM LEADER: Franco Chionchio