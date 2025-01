Pallamano: Italia, i convocati per la Yellow Cup. Sempre più vicini i Mondiali 2025

Dopo le due amichevoli contro il Kuwait e il test match di qualche giorno fa contro la Croazia, con il bilancio che parla di una vittoria e due sconfitte, l’Italia della pallamano è pronta a riprendere la sua marcia d’avvicinamento ai Mondiali 2025.

Il prossimo step d’avvicinamento al torneo iridato, che prenderà il via il prossimo 14 gennaio, sarà la Yellow Cup, torneo che si disputerà a Winterthur dal 3 al 5 gennaio e che vedrà gli azzurri impegnati in ulteriori tre incontri di preparazione, rispettivamente contro i padroni di casa della Svizzera, contro l’Olanda e infine contro il Kosovo.

A tal proposito il dt Riccardo Trillini ha composto una nuova lista di convocati per l’appuntamento in terra elvetica. Saranno 19 i convocati, in un gruppo che ritrova i giocatori impegnati in Bundesliga fino a qualche giorno fa, ossia il portiere Domenico Ebner e il terzino Mikael Helmersson, e innesta elementi come l’ala Jeremy Pirani e il terzino Alessio Moretti. Ancora out invece il capitano Andrea Parisini e Marco Mengon, che stanno cercando di recuperare dai rispettivi problemi fisici. Di seguito l’elenco completo dei convocati.

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Leipzig\GER), Andrea Colleluori (PO – 2000 – Alperia Black Devils), Giovanni Pavani (PO – 2000 – Raimond Sassari)

ALI: Tommaso De Angelis (AS – 2005 – BM Benidorm\ESP), Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Cassano Magnago), Jeremi Pirani (AS – 1994 – Tremblay\FRA), Umberto Bronzo (AD – 2000 – Raimond Sassari), Leo Prantner (AD – 2001 – Balingen-Weilstetten/GER)

TERZINI E CENTRALI: Filippo Angiolini (TS – 1999 – Teamnetwork Albatro), Simone Mengon (CE\TS – 2000 – Eisenach\GER), Davide Bulzamini (TS – 1995 – Conversano), Mikael Helmersson (TS – 2003 – Coburg\GER), Alessio Moretti (TS – 1994 – Cassano Magnago), Pablo Marrochi (CE – 1986 – Conversano), Giacomo Savini (TD\CE – 1998 – Cassano Magnago), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Istres Provence\FRA)

PIVOT: Endrit Iballi (PI – 1998 – Brixen), Tommaso Romei (PI – 2003 – Alperia Black Devils), Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Bolzano)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (DT), Jürgen Prantner (vice-allenatore), Luigi Malavasi (portieri), Emanuele Panetti (scout man)

STAFF MEDICO: Angelo Semeraro (medico), Federico Di Santo (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca

TEAM LEADER: Franco Chionchio