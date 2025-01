Pallamano: Italia attesa al test della Yellow Cup. Ulteriore occasione verso i Mondiali 2025

Una sconfitta, una vittoria e poi ancora una sconfitta. Il bilancio dell’Italia della pallamano nella sua marcia d’avvicinamento ai Mondiali 2025 è stato finora altalenante. Dal 3 al 5 gennaio però, una nuova prova si porrà sul cammino degli azzurri verso il torneo iridato che scatterà dal 14 gennaio prossimo, ossia quello della Yellow Cup.

A Winterthur, in Svizzera, il dt Riccardo Trillini e i suoi – un gruppo composto da ben 19 elementi, che potrà finalmente contare anche sui giocatori militanti in Bundesliga, nello specifico il portiere Domenico Ebner e il terzino Mikael Helmersson – si misureranno nell’ordine contro i padroni di casa elvetici, contro i Paesi Bassi e poi contro il Kosovo.

Match interessanti in vista, perché anche i rossocrociati e gli olandesi parteciperanno ai Mondiali, rispettivamente nel Girone A (con Germania, Repubblica Ceca e Polonia) e nel Girone D (con Ungheria, Macedonia del Nord e Guinea), e vorranno affinare i meccanismi in vista della kermesse planetaria; mentre il duello col Kosovo, che non farà parte delle 32 squadre iscritte al torneo globale, potrà comunque rappresentare un’occasione per sistemare punti deboli e punti di forza di una nazionale italiana che, va ricordato, non partecipa ai Mondiali da 28 anni.

Dopo il ko contro la Croazia, dove si è visto che andando al “livello superiore” l’Italia ha accusato un po’ la “vertigine” nel misurarsi contro avversari quel rango, saranno più di una le cose da capire: la prima starà nel vedere proprio come gli azzurri avranno metabolizzato una sconfitta larga (36-20), la seconda è se, con l’integrazione di Ebner e Helmersson, il roster guadagnerà in riferimenti e rotazioni che sono una delle basi fondanti dell’Italia che è riuscita a tornare ai Mondiali.

Infine il terzo aspetto: quello del provare a trovare un filotto di vittorie che possa portare con autostima e consapevolezza all’esordio iridato, fissato per il 14 gennaio contro la Tunisia, senza dimenticare che poi la squadra tricolore affronterà un ultimissimo periodo di preparazione ai Mondiali 2025 facendo base a Hildesheim, in Germania.