Pagelle superG Garmisch 2025: Gut-Behrami batte un colpo, Brignone continua, Pirovano ancora vicina al podio

PAGELLE SUPERG FEMMINILE GARMISCH 2025

Lara Gut-Behrami 10: le avevano dato della formichina, della calcolatrice, ma la verità probabilmente è che finora la svizzera ha ottenuto il meglio nonostante una forma non al top. La preparazione per l’elvetica potrebbe esser stata finalizzata per arrivare al top proprio ai Mondiali di Saalbach e oggi dà un segnale forte, vincendo il superG a Garmisch, un successo che mancava da Kvitfjell nel marzo del 2025. La lotta per la Sfera di Cristallo con Federica Brignone è quanto mai viva.

Kajsa Vickhoff Lie 9.5: eccezionale anche la gara della norvegese. Secondo podio in stagione dopo quello di Cortina d’Ampezzo che arriva ancora in superG. Nelle gare veloci è sempre una mina vagante per tutte e coglie una bella seconda posizione, togliendo per tre centesimi anche punti preziosi a Federica Brignone.

Federica Brignone 8: le può capitare di uscire, ma quando arriva al traguardo è una sentenza. Ha una regolarità straordinaria in questa stagione: siamo già a otto podi da Soelden in poi. Perde 40 punti nei confronti di Gut-Behrami, ma esce in positivo anche da questo weekend.

Sofia Goggia 7.5: ieri le era sfuggita la vittoria per un solo centesimo, oggi le sfugge il podio per 11 centesimi. Comunque una quarta posizione buona considerato che il superG era particolarmente tecnico. Dal punto di vista strettamente tecnico quest’anno ha fatto nuovamente uno step in avanti e lo dimostrano anche i risultati in gigante.

Laura Pirovano 8: prima o poi arriverà il podio per Lolli? Ha sciato ancora benissimo cogliendo la quinta posizione. Sta trovando una certa continuità in velocità e il podio è solo questione di tempo se continuerà a sciare in questa maniera.

Marta Bassino 7: una gara incoraggiante dopo non aver preso il via a Kronplatz a causa di un’influenza e una discesa non eccelsa di ieri. Ritrova un piazzamento nelle prime dieci posizioni con una buona sesta posizione. Speriamo sia il viatico per un grande Mondiale, una rassegna che l’ha vista protagonista nelle ultime due edizioni.