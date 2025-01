Pagelle discesa Wengen 2025: Odermatt pennella la Lauberhorn, Paris è rinato, von Allmen talento assoluto

PAGELLE DISCESA WENGEN 2025

Marco Odermatt 10: non era stato brillantissimo ieri in superG, oggi in discesa dà una lezione a tutti. Se ieri non era stato velocissimo nella Kernen-S, oggi proprio in quel tratto costruisce il suo successo e manda in delirio Wengen e tutti i tifosi elvetici. Una vera e propria pennellata da parte di un fuoriclasse sempre più straordinario che è già a quattro vittorie su questa mitica pista.

Franjo von Allmen 9.5: ieri era stato perfetto e oggi va ancora ad un passo dal capolavoro assoluto. Il classe 2001 di Boltigen oggi viene battuto solo da un fuoriclasse senza tempo, ma su questa pista è esploso definitivamente e ha mostrato di essere uno dei più forti del mondo in velocità. Da qui in avanti non si potrà più nascondere e tutti dovranno fare i conti con questo talento cristallino che ha sia grandi qualità tecniche, sia grandi capacità di far correre lo sci.

Miha Hrobat 9.5: lo sloveno ci ha preso gusto a salire sul podio! Un altro terzo posto dopo quello raggiunto a Beaver Creek al termine di un’ottima prova, inchinandosi solo a due fenomeni e arrivando a 57 centesimi da Odermatt. Sfrutta al massimo il pettorale per andare al massimo: su questa pista partire presto può essere un vantaggio e lui l’ha dimostrato.

Dominik Paris 8: ancora a un passo dal podio proprio come ieri. Nel tratto di scorrimento è stato il migliore, mentre è mancato qualcosa nella parte più tecnica. La Lauberhorn ci ha comunque ridato il vero Domme, tornato davvero competitivo ai massimi livelli dopo le prime uscite stagionali che l’avevano visto in sordina.

Florian Schieder 7.5: una top 10 che vale tantissimo per lui dopo il terribile infortunio alla cartilagine e al menisco del ginocchio destro. Si è operato, ha fatto un po’ fatica a tornare e oggi si riprende un risultato di peso che vale tantissimo anche in termini di fiducia.

Mattia Casse 5.5: è stato ancora più pasticcione rispetto al superG di ieri. Troppe imperfezioni che non gli permettono di andare oltre la tredicesima posizione e da un atleta così in forma era lecito attendersi qualcosa in più.

Benjamin Jacques Alliod 7.5: prima zona punti raggiunta in carriera. Un sogno che si realizza proprio su questa pista con una 28a posizione che ha un grande valore dopo anni di gavetta.

Giovanni Franzoni 5.5: deve trovare un po’ più di regolarità. In discesa era arrivata una zona punti a Bormio, in superG sta riuscendo a prendere punti con costanza, mentre in discesa ancora no e si poteva aspirare a qualcosa in più della 33a posizione.