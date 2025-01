Olimpia Molano-Panathinaikos oggi in tv, Eurolega basket 2025: orario, programma, streaming

L’Olimpia Milano ritorna in campo in Eurolega di fronte al proprio pubblico! Oggi giovedì 30 gennaio alle ore 20:30, infatti, l’Unipol Forum di Assago (Milano) sarà teatro della sfida tra i biancorossi e i campioni d’Europa in carica del Panathinaikos Atene.

I meneghini devono rialzare la testa dopo le due sonore sconfitte di fila maturate nelle ultime uscite continentali contro Partizan Belgrado (70-90) ed Efes Istanbul (110-66), che hanno fatto scivolare la squadra lombarda al dodicesimo posto con 12-11 di record. Coach Ettore Messina dovrà fare a meno di Nikola Mirotic e Josh Nebo, ma potrà contare sul rientrato Zach LeDay e su Shavon Shields sempre efficace in attacco.

Il Panathinaikos Atene di Ergin Ataman arriva ad Assago dopo il successo della settimana scorsa contro lo Zalgiris Kaunas (89-76) dopo due battute d’arresto consecutive contro Barcellona e Baskonia, con gli ateniesi che rimangono comunque nella parte alta della graduatoria con 14-9 di score che vale la quarta piazza al pari del Monaco dietro solo ad Olympiacos Pireo e Fenerbahce Istanbul.

Palla a due che verrà alzata all’Unipol Forum di Assago (Milano) alle ore 20:30. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente su questo grande match di Eurolega!

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2025

Giovedì 30 gennaio

Ore 20:30 EA7 Emporio Armani Milano-Panathinaikos Atene – Diretta TV su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA OLIMPIA MILANO-PANATHINAIKOS EUROLEGA BASKET 2025 – DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV:Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport