Olimpia Milano-Partizan Belgrado oggi in tv, Eurolega basket 2025: orario, programma, streaming

Doppio turno settimana di Eurolega e appuntamento casalingo questa sera per la EA7 Emporio Armani Milano che sarà in campo all’Unipol Forum di Assago contro il Partizan Belgrado. Milano è reduce dalla netta vittoria interna contro l’Alba Berlino, così come i serbi, che hanno vinto ampiamente il match esterno in casa del Villeurbanne

Dopo il pessimo avvio stagionale, con una vittoria e cinque sconfitte, la squadra di Ettore Messina sembra aver trovato la quadra e sta correndo in piena zona play-in, con le prime sei posizioni nel mirino. Nonostante i tanti problemi di infortuni, infatti, l’EA7 Emporio Armani Milano è reduce da tre successi consecutivi, cui si aggiungono i due ko di misura con Bayern e Olympiacos che hanno lasciato l’amaro in bocca.

Le prossime settimane, prima della pausa a metà febbraio, saranno decisive per capire quali siano le reali ambizioni dei biancorossi. A partire dalla sfida diretta contro il Partizan, che segue a due successi di distanza. Vincere con i serbi vuol dire mettere quasi fuori dai giochi una diretta concorrente e confermare il vantaggio negli scontri diretti dopo il successo ottenuto in Serbia a metà novembre.

Palla a due che verrà alzata all’Unipol Forum di Assago alle ore 20:30 di giovedì 16 gennaio. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà infine la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match della Virtus Segafredo Bologna in Eurolega!

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2025

Giovedì 16 gennaio

Ore 20:30 EA7 Emporio Armani Milano – Partizan Belgrado – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201)

