Novak Djokovic: “Gestita la pressione, Murray ha una faccia da poker”. E sulla polemica con un giornalista…

Novak Djokovic ha sconfitto il ceco Jiri Lehecka in tre set e si è qualificato ai quarti di finale degli Australian Open 2025, primo Slam della stagione di tennis che si sta disputando sul cemento di Melbourne. Il 37enne ha avuto la meglio con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6(4): primi due parziali dominati, terza frazione combattuta decisa al tie-break e passaggio del turno in cassaforte. Il serbo tornerà in campo tra un paio di giorni per affrontare lo spagnolo Carlos Alcaraz in un quarto di finale che si preannuncia pirotecnico.

Novak Djokovic ha raccontato la propria prestazione durante la conferenza stampa, unica occasione in cui ha parlato nella giornata odierna visto che ha deciso di non rilasciare l’intervista in campo a fine partita: “Mi sono sentito benissimo. Ho fatto un paio di errori, ho avuto chance anche nel terzo ma lui ha servito bene e preciso, ho gestito bene la situazione e la pressione dei momenti importanti”.

Il fuoriclasse serbo è sembrato un po’ polemico nei confronti del pubblico e ha parlato anche del suo nuovo allenatore Andy Murray: “Non so quanto fosse nervoso, ha la stessa faccia da poker che ho visto in tutti questi anni sul circuito. Lui capisce molto bene quale pressione e in quale momento io mi trovo a viverla, ed è bello ricevere questa energia da parte sua”.

Il 24 volte Campione Slam ha spiegato perché non ha voluto rispondere alle domande a caldo sul cemento di Melbourne: “Un paio di giorni fa un famoso giornalista sportivo del broadcaster ufficiale del torneo, Channel 9, ha preso in giro i tifosi serbi rivolgendomi poi commenti offensivi e insultanti. Non ha ancora deciso di scusarsi, né lo ha fatto Channel 9. Per questo motivo ho deciso di non rilasciare loro alcuna intervista fino a quando non lo faranno”.