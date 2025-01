Novak Djokovic prenota la sfida con Alcaraz ai quarti, Lehecka battuto agli Australian Open

Novak Djokovic si prenota per la sfida con Carlos Alcaraz ai quarti di finale degli Australian Open 2025. Il serbo riesce a evitare di sprecare troppe energie anche contro il ceco Jiri Lehecka, ulteriore avversario potenzialmente ricco di pericoli nascosti. 6-3 6-4 7-6(4) il punteggio che certifica come, dopo Roland Garros e Wimbledon, ci sarà la sfida più anticipata (a livello di quarti) anche qui, almeno da quando è stato sorteggiato il tabellone.

Il primo set vede i due giocatori andare quasi a braccetto per una buona misura, anche se i problemi li comincia ad avere Lehecka in virtù della palla break da annullare ai vantaggi sul 2-1 per Djokovic. Fino al 4-3 i due tengono la battuta praticamente sempre a zero o, più spesso, a 15. Tutto fino all’ottavo, erratico game da parte del ceco, che perde in precisione e subisce l’inevitabile sorte di quando ciò accade contro l’ex numero 1 del mondo: il break. Basta poco a Djokovic per trasformare il tutto nel 6-3.

Nel secondo parziale continua la rottura prolungata da parte di Lehecka, che di fatto non riesce più a trovare ritmo per un tempo abbondante, quello che basta a Djokovic per strappargli di nuovo la battuta. Per la verità, il ceco una chance di immediato recupero l’ha, ma sbaglia di dritto. L’inerzia è tutta dalla parte del 10 volte vincitore, che però non riesce ad allungare più ancora di quel che vorrebbe: di ulteriori chance ne ha quattro in questo senso, ma è per buona misura Lehecka a impedirgli di fare ulteriori danni. In un modo o nell’altro, però, il 6-4 arriva lo stesso.

Un primo game del terzo set particolarmente lottato consegna a Djokovic di nuovo il break di vantaggio, solo che stavolta succede qualcosa di diverso in quello successivo: 0-40, e al terzo tentativo arriva il controbreak di Lehecka. Il momento pare favorevole al numero 24 del seeding, nonostante di nuova chance il serbo ne abbia un’altra (prontamente rispedita al mittente), considerato che sul 3-2 in suo favore si arriva sul 30-30, ma Djokovic non concede nulla e torna a mettere pressione nel gioco seguente. Il serbo si mostra comunque sempre più nervoso, vuoi per le occasioni concesse (ma non lasciate), vuoi perché non appare soddisfatto di qualche dettaglio qui e là. Si arriva al tie-break, che dopo qualche assestamento iniziale si decide di fatto con un punto notevolissimo vinto in recupero da Djokovic, il quale non si volta più indietro e porta in sicurezza a casa il match.

Djokovic, con questo risultato, diventa uno dei soli due giocatori a raggiungere i quarti di finale in almeno uno Slam almeno in un’occasione nell’arco di 20 stagioni: l’altro è Roger Federer. Si tratta inoltre del suo 61° quarto in uno dei quattro tornei maggiori. Il tutto non servendo benissimo (59% di prime in campo, 57% Lehecka), ma sfruttando di più le seconde rispetto al suo avversario (63%-41% di punti vinti). E il dato un po’ particolare è questo: 23-8 negli scambi sopra i 9 colpi, un dato straordinario considerati i 14 anni di differenza (e anche d’esperienza a carico, di fatto).