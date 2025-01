Australian Open 2025: Alcaraz e Djokovic, ultima tappa prima dello scontro. Tanta Italia nei doppi

Siamo già al giro di boa degli Australian Open 2025. Da domani iniziano gli ottavi di finale, sia per il tabellone maschile che femminile: ormai si respira l’aria della fase finale, con i grandi nomi che sono ormai sempre più vicini a scontrarsi.

Come Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, ad un solo passo dalla loro attesissima sfida nei quarti di finale. Per ognuno c’è un ostacolo da superare con le proprie insidie: l’iberico se la vedrà con Jack Draper, sì stanco dopo il match infinito con Aleksandar Vukic ma che potrà giocarsela senza pressioni, mentre per il serbo c’è Jiri Lehecka, al momento ancora imbattuto in questo 2025.

Alexander Zverev ritroverà invece Ugo Humbert a pochi mesi di distanza dalla finale di Parigi-Bercy: nella cornice indoor finì con un doppio 6-2 abbastanza rapido, ma il francese potrebbe avere qualche energia in più visto il ritiro di Arthur Fils al terzo turno. In apertura di giornata invece Tommy Paul, lo statunitense avrà un Alejandro Davidovich Fokina esaltatissimo dopo i due match vinti in rimonta con Felix Auger-Aliassime e Jakub Mensik, ma occhio anche alle energie residue.

Nel tabellone femminile continua anche la sfida a distanza tra Aryna Sabalenka e Coco Gauff, in rotta di collisione in semifinale. Leggermente più semplice sulla carta il compito per la statunitense, che incrocerà le armi con la svizzera Belinda Bencic, in ripresa ma probabilmente ancora non al livello di una top 5, mentre per la bielorussa, che ha vinto ma non convinto fino in fondo fino ad ora, c’è l’esame Mirra Andreeva. In nottata Paula Badosa cerca l’assalto ai primi quarti di finale in Australia, provando a vedersela con la figlia d’arte Olga Danilovic, mentre negli stessi minuti si dovrebbe vedere il match tra Donna Vekic ed Anastasia Pavlyuchenkova; per una delle due la chance di tornare ai quarti.

In una giornata che non vede Italia nei singolari, arrivano gli azzurri nel doppio. Prima Simone Bolelli e Andrea Vavassori si giocano le loro chance di quarti con Pedro Martinez ed Jaume Munar, mentre nel tabellone femminile match da urlo per Sara Errani e Jasmine Paolini, che ritrovano Mirra Andreeva e Diana Shnaider dopo la finale delle Olimpiadi; poco prima Lucia Bronzetti, che con Anhelina Kalinina affronta una coppia ostica composta da Beatriz Haddad Maia e Laura Siegemund. Ma per Sara e Andrea non è finita qui: si tornerò in campo anche nel doppio misto con Olivia Nicholls ed Henry Patten.