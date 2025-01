Djokovic-Alcaraz, si realizza il quarto agli Australian Open. Per Zverev la versione fresca di Paul

Si è chiusa la seconda domenica degli Australian Open per quanto riguarda il tabellone maschile. Diversi gli argomenti lasciati in sospeso, o in attesa di essere discussi, in quel di Melbourne, dove molte cose sono accadute tra Rod Laver Arena, Margaret Court Arena e John Cain Arena per iniziare a comporre il quadro dei quarti di finale. Ma andiamo con ordine.

C’era attesa per capire quanto sarebbe stata combattuta la rivincita della finale di Parigi-Bercy tra Ugo Humbert e Alexander Zverev. Lotta in effetti c’è stata, ma più che altro per due set e mezzo, fino al momento del break di Zverev per il 5-3 nel terzo. Di lì in avanti si comprende perché il tedesco sia numero 2 del mondo e quanta ancora sia la strada da percorrere per il transalpino, che pure è ormai un top 15. 6-1 2-6 6-3 6-2 per il nativo di Amburgo, che è alla quarta volta ai quarti nello Slam di Melbourne.

Per Zverev ci sarà Tommy Paul, anche se la sua vittoria ha un certo tipo di contorni di amaro, perché ottenuta senza che di fatto il suo avversario potesse dargli modo di mostrare il reale valore che ha. L’americano, infatti, approfitta di una combinazione di guai fisici e sostanziale fine del gas per Alejandro Davidovich Fokina, che ha finito la benzina dopo due match in fila al quinto set con rimonta da sotto 0-2. Il 6-1 6-1 6-1 di Paul configura la 26a volta (Era Open) in cui un giocatore, dagli ottavi alla finale, concede tre game o meno a un altro.

L’altra sfida attesa con grande ardore era quella tra Carlos Alcaraz e Jack Draper. Solo che i due sono arrivati a questo punto con condizioni notevolmente diverse: lo spagnolo dopo aver ceduto un unico set al portoghese Nuno Borges, il britannico dopo tre partite consecutive al quinto set. Eppure il primo con i crismi della lotta c’è tutto, poi, improvvisamente, il fisico del londinese dice addio e non collabora più con le intenzioni del suo proprietario. Risultato: 7-5 6-1 e ritiro nelle primissime fasi del terzo set per Draper, con Alcaraz di nuovo ai quarti come già nel 2024.

Infine, Novak Djokovic. Che, contro Jiri Lehecka, appare più di una volta nervoso, perché semplicemente il ceco, pur sempre sotto, non gli consente di fare esattamente ciò che vuole (risparmiare energie). Eppure i set che impiega ad eliminarlo restano sempre tre: 6-3 6-4 7-6(4), con l’unico tie-break dell’intera giornata che emerge in campo maschile. E così ci sarà la sfida con il murciano nei quarti, che sarà sostanzialmente l’appuntamento principe del martedì.