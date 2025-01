Novak Djokovic contiene Tomas Machac senza patemi ed è agli ottavi degli Australian Open

Novak Djokovic si qualifica per gli ottavi di finale degli Australian Open 2025. Molto meno combattuta del previsto la sfida di terzo turno conil ceco Tomas Machac, sconfitto per 6-1 6-4 6-4 sotto gli occhi soddisfatti di Andy Murray, ormai versione coach del serbo. Per il 10 volte vincitore ora c’è ancora Cechia dall’altra parte della rete, dato che Jiri Lehecka ha regolato senza nessun problema il francese Benjamin Bonzi.

Primo game subito complesso per Djokovic, che deve ricorrere ai vantaggi, ma va molto peggio a Machac, che elargisce al serbo tre palle break. Il ceco le annulla tutte, ma è la terza la più importante, sulla seconda e con controsmorzata incrociata sul tentativo dell’ex numero 1. Il break alla fine arriva, e a 30, nel game successivo, e pur se dello spettacolo viene regalato dai due in campo è Djokovic che si mostra più solido e capace di colpire sul servizio del ceco, che riesce a leggere bene con tutte le conseguenze del caso. Risultato: 6-1 (nonostante un 30-40 nel game in cui arriva).

Machac fa una gran fatica a tenere il primo turno di battuta nel secondo set, dopo vari scambi lunghi che però hanno l’effetto di far faticare molto Djokovic. E questo si vede nel game successivo, in cui il serbo finisce sotto 15-40. Break immediato: il ceco difende tutto quando il serbo arriva a rete (non il suo territorio) ed è 2-0 per lui, solo che la reazione del numero 7 ATP arriva pronta, ed ha la forma di tre game consecutivi in cui in tutti gli scambi, quelli brevi come quelli lunghi, cerca ogni singola volta di togliere tempo e fiato a Machac. Il tutto anche dopo la chiamata di un timeout medico (qualche problema di respirazione, dirà poi il serbo a fine match). Di fatto per Djokovic non ci sono più reali problemi nell’arrivare a chiudere il parziale per 6-4.

I problemi del ceco continuano nel terzo parziale, dove il servizio se ne va subito e, in generale, le idee tattiche sembrano più che soverchiate un po’ dagli errori e un po’ dal fatto che Djokovic, pur se a tratti visibilmente nervoso per vari ordini di ragioni, non gli lascia mai un minimo di tranquillità. Machac è anzi costretto a salvarsi due volte dal subire un passivo ancora più pesante rispetto a quello in essere, ma dopo 2 ore e 22 minuti il match si chiude, come pure tutta una serie di diverbi con spettatori più o meno rumorosi da parte dell’ex numero 1 al mondo.

Il differenziale vincenti-errori gratuiti è una chiave del match: 28-20 contro 25-35 a favore di Djokovic, che peraltro ha molti meno problemi con la seconda (54%-38% in punti vinti, rispetto al già notevole 80%-64% con i punti vinti sulla prima). Per la 17a volta il serbo giocherà gli ottavi a Melbourne, e la sua percentuale di vittorie negli Slam dai trent’anni in poi sale al 91,5% (151-14), la migliore per la sua fascia d’età includendo sia uomini che donne.