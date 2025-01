Per l’appuntamento del martedì di Sprint2u, ospite Nicole Reina L’atleta azzurra, di origini ucraine, è reduce dalla soddisfazione di aver conquistato l’oro con la squadra italiana ai recenti campionati europei di corsa campestre di Antalya in Turchia, a conclusione di una buona stagione agonistica in cui ha migliorato i propri personali sui 5.000 sia in pista che su strada, oltre che quello sulla mezza maratona. A 27 anni la sua carriera non può ancora definirsi da professionista in quanto non può essere arruolata in un gruppo sportivo militare a causa della sua malattia genetica, l’epatite B, ma con grande passione e sacrificio continua ad impegnarsi nel suo sport che le ha regalato tante soddisfazioni, tra cui quella di essere la più giovane atleta italiana nella storia ad aver vinto un titolo nazionale assoluto, a 15 anni nei 3.000 siepi. Per il futuro spera di trovare un farmaco che possa risolvere definitivamente il suo problema di salute, ma in ogni caso punta a fare sempre meglio forte anche di una maggiore serenità raggiunta negli anni. Conduce: Ferdinando Savarese