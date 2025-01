Kyrgios senza limiti su Sinner: “Situazione losca. Se non hai fatto niente, perché processo a porte chiuse?”

“Tutta questa situazione è veramente losca”. Parole e musica, le ennesime, di Nick Kyrgios sull’ormai ben noto caso legato al doping di Jannik Sinner. L’accidentale positività del numero 1 del mondo al Clostebol, come ben sappiamo, ha fatto partire una vera e propria “guerra santa” del tennista australiano che, giornalmente, si aggiorna di nuovi capitoli.

La nottata italiana non è stata da meno. Mentre siamo a 7 giorni esatti dal via ufficiale degli Australian Open, con il nativo di Canberra sta cercando di recuperare dall’infortunio agli addominali, a quanto pare il dolore non ha impedito all’aussie di rifilare nuovi attacchi personali al nostro portacolori ed al mondo del tennis in generale. Sul suo profilo “X”, come sempre è particolarmente attivo. Andiamo con ordine.

Il primo intervento di Nick Kyrgios riguarda la notizia dell’ufficialità della data del processo al TAS (16-17 aprile prossimi). Il suo commento è, come al solito, una stilettata e si concentra sul fatto che le discussioni non avverranno a favore di telecamere. “Almeno questa volta sappiamo che è a porte chiuse, tutto questo è veramente losco”, aggiungendo una emoji che piange e una che ride a crepapelle. Finito qui? Assolutamente no. L’australiano ha nella sua cartuccera un nuovo attacco al vincitore di Australian Open e US Open.

Dopo aver condiviso una seconda notizia sul caso di Jannik Sinner, il suo commento è nuovamente al vetriolo: “Perchè sarà a porte chiuse il processo? Se non hai fatto niente di male permettici di avere trasparenza [e assistere, ndr]“. Potrebbe essere abbastanza? No, c’è ancora dell’altro. Come detto, le sue accuse vengono aggiornate di giorno in giorno, quasi di ora in ora.

Per concludere, il nativo di Canberra ha condiviso la conferenza stampa di ieri di Jannik Sinner sottolineando proprio le parole riferite alle critiche dello stesso Kyrgios. L’altoatesino ha preferito glissare e non prendersela con nessuno in particolare. Il classe 1995 ha preso uno spezzone nel quale il numero 1 del mondo sottolineava: “Nella mia mente so benissimo cosa sia successo e per questo posso passare oltre. Non ho fatto niente di sbagliato”. In calce la risposta dell’aussie: “Nella nostra mente invece…” aggiungendo una emoji che piange.

Il tabellone degli Australian Open ha messo agli antipodi i due tennisti che, a quanto pare, lo sono anche nella vita di tutti i giorni. Nick Kyrgios prosegue nella sua battaglia personale contro Jannik Sinner che, da par suo, evita ogni risposta e prosegue per la sua strada. Ad ogni modo il silenzio della ITF si fa sempre più assordante. Permettere uno stillicidio simile, giorno per giorno, non può certo fare il bene di questo sport…